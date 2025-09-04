Herido un hombre de 76 años en una colisión entre dos turismos en Ponferrada El varón fue atendido por contusiones en el lugar del siniestro

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:04

Un varón de 76 años ha resultado herido a mediodía de este jueves, 4 de septiembre, en un accidente en Ponferrada.

Una llamada de la Policía Local a las 13:13 horas informó al servicio de Emergencias 112 de Castilla y León de una colisión entre dos turismos a la altura del número 136 de la Avenida Asturias.

Los agentes solicitaron la asistencia sanitaria para atender al herido que presentaba contusiones por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.