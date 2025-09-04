leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancias del Servicio de Emergencias 112.

Herido un hombre de 76 años en una colisión entre dos turismos en Ponferrada

El varón fue atendido por contusiones en el lugar del siniestro

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:04

Un varón de 76 años ha resultado herido a mediodía de este jueves, 4 de septiembre, en un accidente en Ponferrada.

Una llamada de la Policía Local a las 13:13 horas informó al servicio de Emergencias 112 de Castilla y León de una colisión entre dos turismos a la altura del número 136 de la Avenida Asturias.

Los agentes solicitaron la asistencia sanitaria para atender al herido que presentaba contusiones por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

