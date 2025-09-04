leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la detención del joven.

Detenido un joven por un delito de daños continuados por pintadas en Camponaraya

Se habían presentado 23 denuncias por estos hechos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:07

Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cacabelos han detenido a un varón de 19 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de daños por pintadas en fachadas y puertas de garajes en Camponaraya. Se habían presentado 23 denuncias por estos hechos.

Entre los inmuebles afectados se encuentra la Casa Ucieda Osorio, un edificio de interés cultural y elemento perteneciente al conjunto histórico del Camino de Santiago, además de edificios de titularidad municipal como el campo de fútbol y el edificio multiusos.

Tras tener conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación que ha culminado con la detención del supuesto responsable de los numerosos grafitis realizados.

Tanto las diligencias instruidas como el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, según informa la Subdelegación del Gobierno en León.

