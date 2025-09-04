leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del mirador de Orellán de Las Médulas calcinado por el fuego. Nerea Fernández

La Junta destina 2,4 millones para recuperar el Mirador de Orellán y el Aula Arqueológica de Las Médulas

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte comunica al Consejo de Gobierno la orden por la que se declaran de emergencia las obras de recuperación de ambas infraestructuras en el Patrimonio de la Humanidad berciano

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:05

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la orden por la que se declaran de emergencia las obras de recuperación de ambas infraestructuras, en el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Las intervenciones previstas para la recuperación del Mirador de Orellán y del Aula Arqueológica del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

Tras el incendio forestal de Yeres, iniciado el pasado 25 de agosto, ambas infraestructuras culturales sufrieron graves daños. Por ello, el objetivo de esta tramitación de urgencia es rehabilitarlas con la mayor celeridad posible, al constituir dos recursos fundamentales, tanto para la interpretación de la historia minera romana en la zona, como para contemplar una parte importante del paisaje.

La reconstrucción de ambas infraestructuras está incluida en el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, que recoge el programa de actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

