Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa La asociación Peludines Sin Suerte asegura que los hechos fueron presenciados «por vecinos» y uno de ellos presentó denuncia ante la Guardia Civil

Carmen Ramos Cacabelos Martes, 30 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Un hombre mata a golpes con un rastrillo a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su vivienda. La asociación Peludines sin Suerte ha denunciado públicamente los hechos que tuvieron lugar en la noche del martes, 23 de septiembre, cuando la minina comía en una finca en la que estaba resguardada y a la que se accede fácilmente desde la acera.

«Estaba la gatina comiendo en la colonia, en una finca privada, el señor desde arriba con un rastrillo vio la gata y la mató a rastrillazos», explica Natalia Ramos, voluntaria de la asociación Peludines sin Suerte, que asegura que «sabemos quién es el señor porque ha habido dos testigos».

Un hecho que, según denuncia la asociación protectora de animales berciana, «fue visto por vecinos», lo cuales cuando acudieron a socorrer a la gatina se encontraron «el rastrillo que ese desgraciado no tuvo tiempo de quitar», explican en su cuenta de Facebook. Además, uno de los testigos presentó denuncia ante la Guardia Civil, según confirman.

Desde el colectivo señalan, además, que en ese momento «se llamaron a las autoridades» antes las cuales el hombre «no respondió atrincherándose en su vivienda», un inmueble que se sitúa «justo en frente de donde ha sucedido todo», remarcó la voluntaria.

Peludines sin Suerte indica que «todo esto ya está denunciado» y lamentan, además, que este tipo de situaciones se repiten «cada dos por tres». SE da la circunstancia de que en la noche de este lunes, 29 de septiembre, otro gato apareció muerto en las inmediaciones de la misma finca.

Temas

Animales

Cacabelos