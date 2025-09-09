leonoticias - Noticias de León y provincia

El periodista Lorenzo Milá junto a miembros de la Asociación Bierzo Vivo.

Lorenzo Milá visita El Bierzo para grabar un reportaje sobre los recientes incendios

Se emite el viernes en el Canal 24h de TVE

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:47

El periodista y presentador Lorenzo Milá se ha desplazado en los últimos días a la comarca del Bierzo para grabar un reportaje, desde el punto de vista científico sobre los devastadores incendios que han afectado a la zona. La pieza se emitirá en el programa 'Objetivo Planeta', que dirige en el Canal 24h de TVE.

Para ofrecer una visión completa de la situación, Milá ha reunido a varios expertos forestales en el mirador del Alto de la Cruz, uno de los enclaves más emblemáticos de la Tebaida Berciana. Desde allí, las cámaras han captado una panorámica que refleja con crudeza la magnitud de la catástrofe medioambiental.

El periodista también ha visitado el Soto de Villar de los Barrios, un espacio que ha pasado de ser un bosque abandonado a convertirse en un bosque terapéutico, espacio cultural y de ocio, y un atractivo turístico de referencia en El Bierzo, según informa la Agencia Ical. Este proyecto, gestionado por la Asociación Bierzo Vivo, fue reconocido en 2024 como Bosque del Año en España.

En su recorrido, Milá estuvo acompañado por Nicolás de la Carrera, presidente de la asociación, con quien abordó la falta de un Plan de Ordenación y Gestión Forestal en Ponferrada. Dicho plan fue elaborado hace dos décadas por el catedrático Alfonso Fernández Manso y supuso una inversión de 80.000 euros gracias a un convenio entre la Junta de Castilla y León, la Universidad de León y el Ayuntamiento de Ponferrada. Su aplicación, señalaron, podría haber contribuido a prevenir o mitigar los daños ocasionados por los incendios.

El reportaje se emitirá el viernes 12 de septiembre a las 16.30 h en el Canal 24h de TVE, con redifusión el sábado a la misma hora.

