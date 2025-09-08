Isabel Blanco: «Es imprescindible que la reconstrucción la hagamos entre todos» La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León participa en los actos del Día de la Encina y el Día del Bierzo

Ponferrada Lunes, 8 de septiembre 2025

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó en Ponferrada que es «imprescindible que la reconstrucción por los incendios la hagamos entre todos». Así lo dijo durante su participación en el Día de la Encina y del Bierzo, en la capital berciana, donde los incendios forestales de este mes de agosto protagonizaron la jornada.

«Hay que abrir diálogo con todas las personas, empresarios, agricultores, ayuntamientos, diputaciones, con el Gobierno de España y con los agentes del diálogo social para seguir avanzando y mejorando, para que lo que ha ocurrido este verano sea ese punto de reflexión sobre el que tenemos que partir desde la serenidad. En esto estamos ocupados desde el Gobierno autonómico, pero tenemos que hacerlo entre todos», señaló la vicepresidenta.

Blanco envió «el cariño» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a todos los bercianos, ya que no pudo acudir a la festividad. «Ha sido un verano difícil», continuó y recordó que el fuego se llevó por delante viviendas, recuerdos, negocios, empresas y parajes como Las Médulas, Picos de Europa, el Lago de Sanabria o la Montaña Palentina.

En este sentido, Blanco insistió en que es necesario apostar por la recuperación de todo, algo en lo que la Junta trabaja desde el 20 de agosto, cuando se aprobaron las primeras ayudas para las familias que habían sido desalojadas de sus viviendas. «Hay ayudas de 5.500 euros por lucro cesante, hasta 180.000 euros para quienes han perdido sus casas, otras para ganaderos, agricultores, apicultores, para reactivas la economía de todas las zonas», señaló.

También agradeció la labor del Ayuntamiento de Ponferrada, municipio en el que se desalojaron una decena de municipios, y cuyos vecinos fueron acogidos en la ciudad.

Además, Blanco aprovechó la ocasión para lamentar las declaraciones vertidas por el PSOE y por su secretario general en Castilla y León, Carlos Martínez, en los últimos días. «Me sorprenden las declaraciones, seguir las consignas de Pedro Sánchez. Está más preocupado de chascarrillos, de insultos, en cuestionar las ayudas que se están poniendo en marcha, que en trabajar de verdad por Castilla y León, por salir adelante y ayudar a salir adelante a las comarcas afectadas», dijo, a la vez que incidió en que desde la Junta seguirán trabajando, convocando ayudas, reduciendo la burocracia y hablando con todos los afectados.

Por último, la vicepresidenta de la Junta también señaló que, una vez se avance en la recuperación, la Junta seguirá apostando por el Bierzo, «por los polígonos de la Llanada y del Bayo, donde se van a invertir 21 millones, hacer viviendas para los jóvenes y por esa red de calor que ya se está instalando, que además de llevar calor a 2.800 viviendas, es una forma de gestionar los bosques y la biomasa para reutilizarla produciendo calor», finalizó.