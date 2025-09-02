La plataforma 'Stop Incendios' pide asistir de luto a las celebraciones de la Encina Convocan el Día de Luto Forestal coincidiendo con la patrona de Ponferrada y el Bierzo

Imagen de la manifestación del pasado 21 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.

Ponferrada Martes, 2 de septiembre 2025

La plataforma ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular' invita a asistir el próximo 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Encina, patrona de Ponferrada y del Bierzo, de luto riguroso a los actos convocados en esa fecha.

De esta forma, como «una protesta cívica, pacífica y silenciosa, cargada de dolor y dignidad, que respetará y no pretende interrumpir los actos que tradicionalmente se celebran en esa fecha.» proponen el Día de Luto Forestal. «No es un día para festejos sin reflexión y discursos grandilocuentes: pondremos memoria, duelo y compromiso con la tierra», anuncian.

Según informa la agencia Ical, también solicitan a los asistentes que acudan con lazos negros, guantes o manos pintadas de negro, sí como con lágrimas negras en el rostro, y afirman que mantendrán un silencio absoluto para hacer más profundo y ostensible el luto.

Convocatoria compartida en redes sociales por la plataforma ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular'

Como única forma de protesta, recalcan, se guardará silencio «y se dará la espalda a los responsables de la tragedia, para expresar con dignidad el rechazo a la gestión que ha conducido a este desastre». Finalmente, hacen un llamamiento a los ponferradinos para que los balcones luzcan banderas con crespones negros.