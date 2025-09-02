leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la manifestación del pasado 21 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. EBN

La plataforma 'Stop Incendios' pide asistir de luto a las celebraciones de la Encina

Convocan el Día de Luto Forestal coincidiendo con la patrona de Ponferrada y el Bierzo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:00

La plataforma ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular' invita a asistir el próximo 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Encina, patrona de Ponferrada y del Bierzo, de luto riguroso a los actos convocados en esa fecha.

De esta forma, como «una protesta cívica, pacífica y silenciosa, cargada de dolor y dignidad, que respetará y no pretende interrumpir los actos que tradicionalmente se celebran en esa fecha.» proponen el Día de Luto Forestal. «No es un día para festejos sin reflexión y discursos grandilocuentes: pondremos memoria, duelo y compromiso con la tierra», anuncian.

Según informa la agencia Ical, también solicitan a los asistentes que acudan con lazos negros, guantes o manos pintadas de negro, sí como con lágrimas negras en el rostro, y afirman que mantendrán un silencio absoluto para hacer más profundo y ostensible el luto.

Convocatoria compartida en redes sociales por la plataforma ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular'
Convocatoria compartida en redes sociales por la plataforma ciudadana 'Stop Incendios Noroeste Peninsular'

Como única forma de protesta, recalcan, se guardará silencio «y se dará la espalda a los responsables de la tragedia, para expresar con dignidad el rechazo a la gestión que ha conducido a este desastre». Finalmente, hacen un llamamiento a los ponferradinos para que los balcones luzcan banderas con crespones negros.

