Ejemplar de avispa asiática.

La Junta elimina 80 nidos de Vespa Velutina en la provincia, la mayor parte en el Bierzo

Esta especie representa un grave riesgo para la biodiversidad local

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:21

Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León eliminan 80 nidos de Vespa Velutina, o avispa asiática, en la provincia de León, la mayoría en el Bierzo y comarcas aledañas de la capital.

Los agentes actuaron equipados con el material adecuado y haciendo uso de los protocolos de seguridad establecidos, priorizando aquellos nidos que suponen un riesgo directo para la población, después de que en las últimas semanas se hayan registrado varios fallecimientos y numerosas intervenciones en localidades de diferentes comunidades autónomas.

Por eso se hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la detección temprana de esta especie, avisando al 112 ante cualquier avistamiento, ya que se trata de una especie invasora que representa un grave riesgo para la biodiversidad local, especialmente para las abejas y otros insectos polinizadores.

La Junta de Castilla y León mantiene activa la recomendación de eliminar los nidos localizados, principalmente en entornos urbanos, para contener la expansión de esta especie que, según expertos, podría provocar un aumento de picaduras graves si no se actúa con rapidez.

