Cortes en Ponferrada por las obras del polígono de La Llanada La Concejalía de Fomento iniciará el lunes los trabajos de mejora del acceso al área industrial en Santo Tomás de las Ollas

El alcalde de Ponferrada (2D) y el concejal de Urbanismo (1D) supervisaron en agosto el inicio de las obras en el acceso al polígono industrial de La Llanada.

La Concejalía de Fomento, dirigida por Lidia Coca, comenzará el próximo lunes 20 de octubre las obras de mejora del acceso al Área Industrial de La Llanada, en Santo Tomás de las Ollas.

Los trabajos obligarán al corte de la carretera de acceso al polígono tanto desde Santo Tomás como desde el vial que comunica con el Cementerio Municipal de Montearenas. De este modo, el único acceso disponible será el que enlaza con la Carretera N-VI, en la intersección con la Ctra. del Embalse de Bárcena.

Ampliar Plano de las obras del polígono de La Llanada

Durante el tiempo que duren las obras, todos los vehículos, tanto particulares como de carga y descarga, así como los que accedan al CTR, deberán entrar a La Llanada por la citada N-VI.

En las zonas próximas a la actuación se instalará señalización específica para informar de los cortes y desvíos que afectarán al tráfico rodado.

