El chef berciano Samuel Naveira presentando uno de los platos elegidos para el 'VIP Village' en el GP de motos de Valencia. Samuel Naveira

El restaurante berciano que brilló en la final de MotoGP de Valencia: «Es un escaparate muy bueno»

Samuel Naveira, el chef con estrella Michelín, llevó dos de sus creaciones más personales al evento celebrado del 14 al 16 de noviembre

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:06

El Gran Premio de Valencia de MotoGP volvió a reunir a algunos de los nombres más destacados de la gastronomía en el 'VIP Village', y entre ellos estuvo el chef con estrella Michelin Samuel Naveira, que participó una vez más en este espacio culinario que acompaña al campeonato mundial. La cita, celebrada del 14 al 16 de noviembre, supuso el cierre de la temporada y un nuevo escaparate para su cocina.

Para Naveira, lo vivido fue «una experiencia súper chula, un escaparate muy bueno». Recordó que este ha sido su tercer Gran Premio tras Mugello y Montmeló. «Muy contentos de poder llevar nuestra cocina a los grandes premios de MotoGP y, en concreto, a Valencia, que ha sido el último de los grandes premios y la final, darnos a conocer y disfrutar de nuestro trabajo, que también es importante», comentó.

El chef explicó también el funcionamiento del 'VIP Village', cuya oferta gastronómica está gestionada íntegramente por la empresa Vilaplana Catering, encargados de convocar a cocineros con estrella Michelin. «Ellos nos convocan a cocinas de estrellas Michelin, yo soy uno de los cinco convocados este año. Esperemos que sigamos en el camino con ellos y hacemos nuestra parte de oferta».

Ravioli en brodo relleno de cerdo con caldo de tomate texturizado, albahaca y tomate cherri, una de las dos propuestas de Samuel Naveira en el GP de Valencia. Samuel Naveira

En esta final participaron cinco restaurantes, cada uno con dos platos representativos. El chef berciano eligió dos elaboraciones que le resultan especialmente significativas. «Los platos son los que más me gustan a mí que han estado en el restaurante, es más, ahora mismo no están, pero pueden estar, son dos platos que a mí me gustan mucho».

Sus propuestas fueron un ravioli en brodo relleno de cerdo con caldo de tomate texturizado, albahaca y tomate cherri; y un canelón de lubina elaborado con una crep rellena de tartar de lubina, acompañado de una salsa francesa y unas migas.

