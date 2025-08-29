leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la detención del joven por el incendio de Berlanga del Bierzo.

Ingresa en Psiquiatría el joven detenido como presunto autor del incendio de Berlanga

Es la medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, que ha acordado la libertad provisional del varón de 20 años tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional del joven de 20 años detenido este jueves, 28 de agosto, como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo.

La decisión judicial se ha adoptado con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

El joven, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal.

El varón fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de un incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17:00 horas de la tarde de este jueves, 28 de agosto, en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo.

Unos veinte minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental llamó a la Central COS de la Guardia Civil de León (062) informando que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas de la Guardia Civil existentes por la zona.

Intento de fuga

Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encontraban desplegados en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, procedieron a la detención de una persona que coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, además de pretender darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado fue trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, poniendo posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

