El alemán que llegó a Lusio para tener ovejas y hacer quesos: «Lo he perdido todo» Jörn Rossler se instaló en El Bierzo hace un año «enamorado de la zona», compró una casa que estaba restaurando y que ha acabado devorada por el fuego

El alemán Jörn Rossler junto a la casa de Lusio que estaba restaurando y que ha quedado reducida a escombros pasto de las llamas.

Carmen Ramos Lusio Viernes, 29 de agosto 2025, 08:11 Comenta Compartir

Llegó hace un año desde Alemania al pueblo berciano de Lusio, en el municipio de Oencia. Jörn Rossler compró una casa, la estaba restaurando y su sueño era tener su rebaño de ovejas y hacer quesos artesanos. Pero el fuego la hizo añicos.

El voraz incendio acabó con su vivienda pero en nada ha conseguido echar por tierra su sueño. Jörn esboza una sonrisa, a pesar de todo, entre los masijos de escombros de un pueblo devastado por las llamas. Entre las ruinas de lo que ha sido su casa mira de frente a la vida y se afana en seguir adelante con la idea firme de retomar el trabajo y hacer realidad su proyecto, ese que le trajo al Bierzo y por el que decidió quedarse. «No había empezado a ir adelante pero en un futuro era uno de los proyectos que tenía», explica Jörn.

Su presencia no pasa inadvertida para los vecinos que lo han acogido con los brazos abiertos. El alemán de Lusio llora hoy también en silencio y con impotencia siente la devastación que ha dejado el fuego en la pequeña localidad del municipo de Oencia donde llegó hace un año. Se estableció en Lusio después de «haber venido de viaje varias veces antes». «Ya conocía esta zona, eché un vistazo en Idealista buscando casas y propiedades por la zona y encontré en Lusio lo que mejor me venía», remarca, a las preguntas que traduce al inglés durante la conversación su pareja, la asturiana Sonia Cabal, que le acompaña en esta aventura, porque él solo habla «un poco» de español.

Jörn decidió mudarse de ciudad y también de país «por la naturaleza maravillosa, compré una casa grande, preciosa y vieja, en la que tenía una cuadra grande para las ovejas y empecé a renovarla, a acondicionarla».

«Perdí todo»

«Me quedé sin nada», señala rotundo aunque no abatido. Dice que «el sentimiento es terrible porque puse todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todo mi corazón en este proyecto desde hace un año. Tenía previsto instalar un sistema de placas solares enorme para poder abastecerlo todo que se quemaron también». «Perdí todo el dinero, todo el esfuerzo y todo lo que tenía», subraya.

Ampliar Jörn junto a su pareja, Sonia Cabal, frente a la vivienda que compró en Lusio. Carmen Ramos

Ahora mismo Jörn Rossler está alojado en Villaverde de la Abadía (Carracedelo) en una vivienda que le ha dejado la hermana de uno de los vecinos del pueblo «para tener un techo encima de la cabeza». Explica que en ella le dejan quedarse «hasta que pueda tener una casa nueva, una propiedad nueva, hasta que levante un poco cabeza».

Pese al mazazo que ha supuesto para él el incendio que ha acabado con el pueblo y que ha tenido completamente de negro sus montes, el alemán de Lusio mira de frente al futuro. Tanto es así que «va a intentar comprar una casa nueva porque la que tenía es completamente imposible de reconstruir, está todo perdido». «Aquí lo voy a intentar, voy a poner todo mi esfuerzo y todo mi corazón y todo mi trabajo en seguir adelante, en comprar una propiedad nueva», teniendo en cuenta que «estoy enamorado de la zona, de la gente, del ambiente y del medioambiente, tanto personal como natural».

«Voy a salir adelante»

Lusio es su casa desde hace un año y en él se ha sentido «perfectamente acogido» desde que llegó. «No hay tanta gente en el pueblo, son pocos vecinos, y desde el principio me sentí muy acogido trabajando todos juntos y todo desde el corazón».

En Alemania, antes de instalarse en El Bierzo, Jörn se ganaba la vida elaborando cerveza y aquí en España ayudando a un amigo en ocasiones a montar y desmontar el sistema de panelaje destinado a ferias, congresos y festivales. Fue para él «un cambio enorme», reconoce.

Pese a las vicisitudes que ahora le toca afrontar, Jörn está feliz en Lusio y tiene claro que esta desgracia también es una lección de vida que le permitirá rehacerse cual Ave Fénix. «Asi funciona la vida, perdí mucho pero voy a salir adelante, no hay otra manera», concluye.