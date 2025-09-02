Los incendios amenazan la cosecha de castaña en El Bierzo: 500 hectáreas de producción calcinadas Los sotos de los municipios de Oencia y Carucedo han sido los más afectados por la voracidad de las llamas

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 2 de septiembre 2025, 08:10

Los incendios han devastado El Bierzo. A las importantes consecuencias medioambientales de la oleada de fuegos que ha sacudido con voracidad la comarca en las últimas semanas se unen los cuantiosos daños que también se han dejado sentir en las producciones.

De los siete sellos de calidad de la comarca, la Marca de Garantía Castaña del Bierzo -a excepción de la miel- es el único marchamo que se puede ver afectado por las consecuencias de los incendios que han devastado 1.200 hectáreas de castaños en la comarca, 500 de ellas de árboles en producción, según la primera valoración realizada por la Mesa del Castaño del Bierzo. Todo ello tras comprobar que de las 17.000 hectáreas de castaño de la comarca el resto de los sotos atacados por el fuego eran bravos o abandonados.

«La castaña es la única que se puede ver afectada lógicamente por los castaños que se han quemado», explica el director técnico de la Marca de Garantía Castaña del Bierzo, Pablo Linares. «Esos 500 que se han perdido en producción es un poco la afección que pueda haber sobre la castaña», lo que se podría llegar a traducir en «un menor producto del que podremos disponer en el mercado».

Desde el sello de calidad desconocen qué rendimiento va a haber de castaña tras los daños provocados por el fuego en los sotos. «En el resto de la superficie del Bierzo todavía es pronto y estamos a la espera de ver cómo va a venir la campaña, qué producción tendremos y si vamos tener un año normal o un año de escasez de producción», apunta Linares.

Oencia y Las Médulas, las más afectadas

Los mayores daños provocados por el fuego en las producciones se han dejado senteir en los sotos de castaños ubicados en los municipios de Oencia y de Carucedo, concretamente en la zona de Las Médulas, dos de los más castigados por los incendios.

De momento, todavía es pronto para cuantificar las consecuencias del fuego en los sotos. También los daños que la lluvia de cenizas dejará en la campaña de castañas. «Esas 500 hectáreas que se han perdido en producción es un poco la afección que puede haber sobre la castaña, es un menor producto del que podremos disponer en el mercado», explicó el director técnico de la Marca de Garantía.

Tampoco desde el sello de calidad pueden avanzar ninguna previsión de la campaña en cifras a un mes y medio vista del inicio de la cosecha. «Todavía es pronto, no sabemos, lo que vemos es que el verano ha venido muy seco, ha habido muy poca lluvia, entonces el erizo en sí de momento no tiene un gran tamaño». Algo que para Linares «tampoco es significativo porque durante este mes si viniera humedad recuperaría tamaño y no habría problema para la cosecha» que suele iniciarse hacia mediados de octubre, después del puente del Pilar.

Así las cosas, la climatología del mes de septiembre «va a ser clave» para determinar una campaña buena o mala de producción para la Marca de Garantía Castaña del Bierzo, sobre todo si las lluvias no llegan después de un verano tan seco. «Depende mucho del agua que venga ahora mismo en septiembre».