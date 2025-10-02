El Hospital del Bierzo presenta dos estudios en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología Colabora con el Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar, y el Hospital San Juan de Alicante para llevar a cabo ambos trabajos sobre el riesgo cardiovascular

El Servicio de Cardiología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo presentó dos pósteres sobre la Lipoproteína (a), una partícula que transporta grasas como el colesterol y los triglicéridos a través de la sangre, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025.

Los especialistas del Hospital El Bierzo colaboraron con otros profesionales del Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar, y del Hospital San Juan de Alicante para llevar a cabo ambos estudios sobre este factor de riesgo cardiovascular. Los datos se recolectaron de junio de 2019 a diciembre de 2024 en 7.717 en pacientes de una unidad de dislipidemia familiar, un trastorno genético que ocasiona niveles anormales de colesterol y triglicéridos en la sangre.

El objetivo de la primera presentación fue conocer cómo se comporta este marcador en mujeres pre y postmenopáusicas, lo que permitió observar que, si bien hay un aumento de las lipoproteínas aterogénicas, la Lipoproteína (a) no cambiaba significativamente sus valores en sangre.

El segundo póster trató de averiguar si este marcador es estable a lo largo del tiempo, determinando que la Lipoproteína (a) variaba igual o más de un 25 por ciento en al menos la mitad de los pacientes. Estos datos cuestionaron lo conocido hasta entonces y se observó que dicha variación era fundamentalmente en niveles bajos y que los niveles de mayor riesgo se mantenían estables a lo largo del tiempo.

En definitiva, estos dos pósteres aportaron información que facilita el entendimiento del comportamiento de un nuevo factor de riesgo cardiovascular como es la Lipoproteína (a), lo que permite disponer de una herramienta más en la prevención cardiovascular.