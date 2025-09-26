leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia del Servicio de Emergencias.

Herida una mujer de 39 años en la avenida de Asturias de Ponferrada

La afectada presentaba dolor en la pierna y el cuello tras el alcance entre una furgoneta y un turismo

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:52

Una mujer de 39 años ha resultado herida este viernes 26 de septiembre en un accidente registrado en Ponferrada.

A las 10:00 horas se recibió en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León una llamada por el alcance de una furgoneta y un turismo en la avenida de Asturias, a la altura del número 136.

Se solicitó asistencia sanitaria para una mujer que presentaba dolor en una pierna y en el cuello. Emergencias dio aviso a la Policía Local y la Policía Nacional, así como a Sacyl, que envió un recurso para atenderla.

