Herida una mujer de 39 años en la avenida de Asturias de Ponferrada La afectada presentaba dolor en la pierna y el cuello tras el alcance entre una furgoneta y un turismo

Álvaro Pérez Ponferrada Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Una mujer de 39 años ha resultado herida este viernes 26 de septiembre en un accidente registrado en Ponferrada.

A las 10:00 horas se recibió en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León una llamada por el alcance de una furgoneta y un turismo en la avenida de Asturias, a la altura del número 136.

Se solicitó asistencia sanitaria para una mujer que presentaba dolor en una pierna y en el cuello. Emergencias dio aviso a la Policía Local y la Policía Nacional, así como a Sacyl, que envió un recurso para atenderla.