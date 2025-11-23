leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un técnico de Sacyl.

Herido un hombre de 50 años al chocar su coche con un poste en la A-6

La víctima quedó atrapada en el vehículo

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Un homrbe de 50 años ha resultado herido en un aparatoso accidente a primera hora de la mañana de este domingo 23 de noviembre en la A-6 a su paso por la provincia de León.

A las 10:13 horas la sala de emergencias del 112 recibió una llamada alertando de que un turismo había colisionado contra un poste en el kilómetro 409 de la A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo, sentido Astorga.

En su interior viajaba un hombre de 50 años que tras la colisión quedaba atrapado en el vehículo. Se movilizó entonces a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Ponferrada y Sacyl que atendieron en el lugar a la víctima.

Herido un hombre de 50 años al chocar su coche con un poste en la A-6