Fin a la media maratón de Peñalba a Ponferrada para hacer la compra: los vecinos dispondrán de un servicio de taxi El recorrido se realizará por el Alto de la Cruz y se plantea como opción alternativa tras la suspensión del transporte a la demanda por el argayo que bloquea la carretera de acceso

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

Fin a la media maratón entre Peñalba de Santiago y Ponferrada para hacer la compra. Los vecinos de la pequeña localidad ponferradina dispondrán de un servicio de taxi para realizar sus desplazamientos a la capital berciana tras la suspensión del servicio de transporte a la demanda como consecuencia del argayo que mantiene bloqueada la carretera de acceso a la localidad.

La solución a este problema ha llegado tan solo un día después de que uno de sus habitantes, Nacho Morión, prejubilado, de 64 años, denunciara en elbierzononoticias la situación que le obligó a recorrer 21 kilómetros andando para poder llenar la nevera y proveerse de víveres tanto para él como para su gata Agnes.

Ha sido el responsable de la compañía Autos Pelines, el operador local que realiza la ruta que gestiona la Junta de Castilla y León, el encargado de trasladarle la puesta en marcha del nuevo servicio que viene a cubrir el vacío de transporte para los desplazamientos en el que ha quedado el pueblo a raíz del derrumbe.

«Me escribió el gerente de Pelines para decirme que había llegado a un acuerdo para ponernos un taxi», explica Morión. En este sentido segura que en principio el servicio de taxi funcionará un día a la semana, concretamente «todos los miércoles», y que el trazado discurrirá por la ruta alternativa por el Alto de la Cruz. «Esa carretera es muy peligrosa a partir de ya, dentro de unos días con el frío y la helada, pero bueno, eso ya no depende de nosotros», remarca.

También los sábados

Desde la Junta de Castilla y León confirman este extremo, si bien aseguran que el servicio de transporte para los vecinos de Peñalba de Santiago se prestará también los sábados, manteniendo así los mismos días en los que operaba el transporte a la demanda que comunicaba a sus habitantes con la capital berciana.

«Se va a habilitar una miniván para recoger a este hombre o a quien esté allí con el mismo horario y las mismas fechas y todo, que son miércoles y sábado», apuntaron desde la Junta. Todo ello «mientras duren las obras que tiene que hacer la Diputación en la carretera», remarcaron.

Así las cosas, tanto Nacho Morión como los otros cinco vecinos del pueblo que dependen de este servicio para sus desplazamientos desde Peñalba de Santiago a Ponferrada solo tendrán que poner de acuerdo en la hora de vuelta y el punto exacto donde les recogerá el nuevo vehículo habilitado por la Junta.

«Es una noticia estupenda, el miércoles a las ocho y cuarto de la mañana estaremos en el aparcamiento los que bajemos», concluye.

Temas

Carreteras

Ponferradina

Peñalba