Avalancha de solidaridad con 'Gordo' el perro berciano que vende miel para sufragar su tratamiento de cáncer La llamada realizada por su familia humana se ha traducido en la venta de 200 kilos de miel de cosecha propia que suponen un impulso para conseguir la medicación pero que todavía se queda corto

Imagen del perro 'Gordo' junto a un bote de la miel que vende para sufragar los gastos de su medicación.

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:20

'Gordo' tiene once años, pesa 32 kilos y está muy enfermo. «Mis papás me quieren muchísimo y solo quieren que me ponga bueno, porque lo están pasando muy mal», dice el perrillo en el mensaje lanzado en Instagram.

Vive con su familia humana en la localidad berciana de Cabañas Raras. Fue el pasado mes de junio cuando le diagnosticaron un cáncer de piel. «En julio lo operaron, en agosto le dieron electroquimioterapia y no funcionó bien entonces tuvimos que pasarle a dar quimio en pastillas», explica su mami, Araceli Santalla. Un tratamiento para el que se requieren medicamentos muy caros que su familia no puede costear

Unidos se pusieron manos a la obra para conseguir fondos que permitieran garantizar el tratamiento de 'Gordo'. Así impulsaron una campaña para vender la propia miel que cosechan y recaudar el dinero necesario para poder salvarle. Una iniciativa que se ha traducido en una auténtica avalancha de solidaridad.

Han sido un total de 200 kilos de miel de flores que elaboran bajo el nombre de 'Cabañas del Portiel' los que han puesto a la venta y con los que han conseguido recaudar 1.600 euros para el tratamiento del perrete. «Toda la miel que teníamos en principio ya la hemos vendido, el perro está con el tratamiento y está estable por ahora», explica Santalla.

«¿Y si vendéis la miel para el perro?»

Hace un mes y medio que Araceli hizo un llamamiento en redes sociales solicitando medicación para salvar a 'Gordo', «por si alguien tenía algo que le había sobrado de algún tratamiento». A raíz de esa llamada contactó con ellos una chica y les dio la idea de vender la miel para conseguir fondos. «Vio la foto que le habíamos hecho al perro y nos dijo ¿y si vendéis la miel para el perro? y de ahí salió la iniciativa», explica la mami humana de 'Gordo'.

«Vendo miel para pagar mi medicación» es el mensaje con el que 'Gordo' posó junto a un bote de miel para lanzar la petición de ayuda a través de redes sociales. Una llamada que logró una rápida y extraordinaria respuesta y que se ha traducido en un apoyo económico que la familia valora especialmente pero que no da para cubrir los gastos del tratamiento del animal «porque son seis meses mínimo y luego aparte el tratamiento cuesta alrededor de unos 520 euros al mes», apunta Araceli.

De momento, la medicación que le suministran parece que está funcionando. 'Gordo' «por ahora va bien», incluso «algunos de los bultos remitieron y parece que no le ha dado efectos secundarios la medicación», destaca su mamá humana.

Revisar botiquines

El animal continúa el tratamiento con medicamentos que ha recibido a través de donaciones porque otra forma de ayudar a 'Gordo' es revisando los botiquines para hacerle llegar Banaep o Nelio (20mg) Benacepril; Vetgastril (20mg) «en pastilla mejor porque soy muy grandote y en jeringuilla casi me lo termino de una», dice en su llamamiento. También Palladia 50 mg; Palladia 15mg y Oleoderm.

Este tratamiento para que Gordo pueda recuperarse se complementa con otra medicación que le ha prescrito su oncóloga para que 'Gordo' siga adelante con todas las ganas haciendo igual de felices a cuantos le rodean y le cuidan.