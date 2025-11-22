La Diputación tendrá que devolver una subvención por no ejecutar a tiempo la obra de una carretera La Consejería de Presidencia concedió en 2023 una ayuda directa de 772.442 euros para la ejecución de 2,4 kilómetros de ensanche y mejora de la LE-5202

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:44

El Partido Popular denuncia que la Diputación «ha perdido una subvención de la Junta de 772.442 euros por no haber ejecutado una carretera en el plazo previsto».

La Consejería de Presidencia concedió en 2023 una ayuda directa de 772.442 euros con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local 2023 Desafíos Demográficos para la ejecución de 2,4 kilómetros de ensanche y mejora de la LE-5202, desde la LE-713 por Arborbuena a la LE-4210 en San Martín de Moreda -en Vega de Espinareda-, una actuación que estaba prevista que se ejecutase por un importe de 1,6 millones de euros.

La Diputación de León se ha visto obligada a renunciar a la subvención de aproximadamente el 50% de la cuantía de la ejecución porque la empresa contratada para ello no había empezado las obras el 31 de diciembre de 2024, fecha fijada para la finalización de la ejecución.

La institución provincial había solicitado en octubre del pasado año una prórroga del plazo de ejecución de la carretera, una petición que, un mes después, fue denegada por la Junta de Castilla y León, ampliación del plazo que se solicitó debido a que «por razones presupuestarias y procedimentales no se habían contratado los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, serviciois necesarios para las ejecución de las obras».

Esta situación, tal y como constata la institución provincial en el documento de renuncia de la ayuda, provocó que la «ejecución de la obra subvencionada no había comenzado y el plazo para la ejecución finalizaba el 31 de diciembre de 2024».

La Diputación licitó el ensanche y mejora de la LE-5202 en febrero de 2023, todavía bajo la presidencia de Eduardo Morán, aunque no fue hasta casi un año después (enero de 2024) ya con Gerardo Álvarez Courel al frente, cuando se firmó el contrato con un plazo de ejecución de seis meses por lo que había tiempo material suficiente para ejecutarla en el período previsto en la ayuda de la Consejería de Presidencia.

Devolver el anticipo

La Diputación de León había recibido ya en noviembre de 2023 el anticipo del 50% de la subvención concedida por la Junta por un montante de 386.221 euros que la institución provincial ha tenido que reintegrar recientemente tras renunciar a la ayuda otorgada por la administración autonómica.

Esta situación ha obligado a la Diputación a «incoar procedimiento de resolución» del contrato de obras de ensanche y mejora de la carretera con la empresa adjudicataria «por la demora en el incumplimiento de los plazos, al no haberse producido el inicio material de las obras en la fecha prevista, ni haberse desarrollado la ejecución de las mismas».