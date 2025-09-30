leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112.

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Ponferrada

El accidente se registró en el kilómetro 1 de la CL-631, en la rotonda que da acceso a la autovía A-6

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:54

Un ciclista ha resultado herido este martes, 30 de septiembre, en una colisión con un turismo en Ponferrada.

Una llamada recibida a las 19:16 horas en el Centro Coordinador de Emergencias del 112 de Castilla y León informaba de un accidente en la avenida de Asturias (CL-631) en el kilómetro 1, en la rotonda que da acceso a la autovía A-6, entre un turismo y una bicicleta.

En la misma llamada trasladan que el ciclista, de unos 30 años de edad, ha resultado herido y se encuentra consciente.

Emergencias dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia para atender al herido.

