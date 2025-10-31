La Gasbi y la AECC ratifican su compromiso de trabajo en beneficio de los enfermos de cáncer El gerente y la presidenta de la asociación mantuvieron su primera reunión institucional

El gerente de la Gasbi junto a la presidenta de la Junta Local de la AECC (2D), en la reunión celebrada en la sede del parque del Temple.

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 31 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ratifican su compromiso de trabajo conjunto en beneficio de los enfermos de cáncer.

Así quedó patente en la reunión entre el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, y la nueva presidenta de la AECC, María Ángeles Martín, en su primer encuentro institucional, en la que también participaron la psicóloga del voluntariado, Tatiana Carballo, y la trabajadora social de la asociación, Estefanía Corcoba.

Ambas instituciones colaboran estrechamente en las campañas de prevención e información sobre los distintos tipos de cáncer como, por ejemplo, la reciente mesa informativa instalada en el vestíbulo principal del hospital durante el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Además, este octubre se conmemora el aniversario de la cesión de la gestión de la sala de espera de hospitalización oncológica a la asociación donde se llevan a cabo diferentes actividades como los 'cafés terapéuticos' para hablar con los usuarios de la sala.