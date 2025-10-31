leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Un choque frontal de dos turismos en Columbrianos deja herida a una mujer de 44 años

La víctima fue trasladada en UVI móvil al hospital del Bierzo

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:04

Un choque frontal entre dos turismos a primerísima hora de este viernes 31 de octubre se salda con una mujer herida en un pueblo del Bierzo.

El accidente se producía a las 6:53 horas, cuando la sala de emergencias del 112 recibía un aviso por un siniestro en la avenida Asturias, junto a la gasolinera Repsol, en Columbrianos. Según informan, una de las conductoras se encontraba herida.

Emergencias movilizó entonces a policía municipal de Ponferrada, Guardia Civil de Tráfico y dotaciones de Sacyl que enviaron una UVI móvil con la que realizaron un primer auxilio a la mujer herida, de 44 años. Para evaluar sus heridas fue trasladada al Hospital del Bierzo.

