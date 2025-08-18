leonoticias - Noticias de León y provincia

Imágenes del traslado de los ancianos de la residencia 'Las Encinas' de Santa Colomba de Somoza a causa del humo producido por los incendios. GC

Evacuan a 43 personas en una residencia de ancianos de Santa Colomba de Somoza

El humo y la contaminación, como consecuencia de la multitud de incendios que están arrasando la provincia, han sido las causas para tomar esta medida

Álvaro Pérez

Ponferrada

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:37

Un total de 43 residentes de la residencia de mayores 'Las Encinas', en Santa Colomba de Somoza, en la comarca de la Maragatería, han tenido que ser trasladados a causa del humo y los elevados niveles de contaminación del aire.

Según confirmó una trabajadora del centro, tras la evacuación de todos los residentes, solo hubo una mujer no fue derivada con el resto, sino que sus hijos la recogieron personalmente y se la llevaron durante estos días.

El resto de integrantes de este centro, han sido trasladados a otras dos residencias, una de ellas del mismo grupo 'Las Encinas', ubicada esta vez en el municipio de Ponferrada, concretamente en Cubillos del Sil. La otra en Flores del Sil, que gestiona la Junta de Castilla y León.

El personal de Santa Colomba también se ha desplazado a estos centros para cubrir sus turnos y garantizar la continuidad en la atención del casi medio centenar de personas desalojadas.

La evacuación está motivada por la gran cantidad de humo y la mala calidad del aire de la zona. Así como por una evolución complicada del incendio de Yeres/Llamas que asola la comarca. «Llevamos 48 horas con condiciones muy, muy desfavorables y unos comportamientos anómalos, muy virulentos del fuego. Ya tiene 120 kilómetros de perímetro, estamos trabajando y defendiendo a los pueblos». Así se refería este domingo el director técnico del incendio, Enrique Rey, a la evolución del fuego Yeres-Llamas de Cabrera, extendido a diversos pueblos del Bierzo y que avanza hacia la comarca de la Maragatería.

