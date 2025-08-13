El fuego se estabiliza en Las Médulas que tiene «la esperanza de que esto ya acabe por fin» El avance de una de las lenguas del incendio que asola los montes de Anllares puso en puertas de la evacuación a los vecinos de Valdeprado al subir a nivel 2 de peligrosidad

Carmen Ramos y Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:29

Los incendios mantienen en vilo al Bierzo. Por sexto día consecutivo el fuego sigue siendo protagonista a pesar de los denonados esfuerzos que vienen realizando los numerosos efectivos desplegados en la zona.

Las llamas hicieron saltar la alarma este miércoles, 13 de agosto, en Anllares tras elevarse a nivel 2 por la peligrosidad el fuego que ha arrasado el pico El Miro en una zona osera y que avanza en dos frentes: el valle de Rijón Verde y la carretera de Valdeprado. Alrededor de las 17:30 horas se decretaba la evacuación de 25 vecinos de esta localidad, si bien poco después, se echaba atrás la decisión de desalojo ante la rápida y efectiva labor de los profesionales del operativo de extinción de incendios forestales al no haber peligro parla población.

El pedáneo de la localidad Borja Martínez incidió en la necesidad de «mantener la calma porque no hay problema de momento», asegurando, además, que a diferencia de los primeros días que fueron los propios vecinos los que se volcaron solos en las labores de extinción con los medios de la junta vecinal y el Ayuntamiento de Páramo del Sil, en estos últimos días han recibido el apoyo de las brigadas y medios de la Junta. «Ahora está controlado y no hay porqué alarmarse», reseñó el primer edil, que puso de manifiesto la dificultad que supone el viento imperante.

Ampliar Incendio en Anllares del Sil. César Hornija

En cuanto al incendio que entró desde Yeres en los pueblos de Las Médulas y su entorno, los vecinos de Voces siguen si poder acceder a sus hogares. La pedánea del pueblo, Berta Prada, asegura que el sentimiento de los vecinos «es de preocupación» a pesar de que el pueblo ahora mismo «no corre peligro». Fueron alrededor de 15 personas las desalojadas el pasado domingo, 10 de agosto, como medida preventiva de los incendios. En el pueblo de Voces el fuego no ha afectado a las viviendas pero como añade Prada «tampoco podemos echar campanas al aire porque el viento es muy traicionero».

Conatos en Médulas y Carucedo

Por lo que respecta a la situación del fuego en Las Médulas, los efectivos mantienen su presencia en la zona a pesar de que el grueso del fuego ya está extinguido y de que la lluvia hizo acto de presencia en la tarde de este miércoles en puntos cercanos como Puente de Domingo Flórez. No obstante, la presencia de rescoldos unida al viento revivió el miedo entre los vecinos que sin bajar la guardia tuvieron que echarse a la calle para sofocar las llamas en dos puntos: junto al llamado 'Castaño del Rey' en Médulas y en Carucedo.

«Carucedo y Médulas están bien solo han vuelto a salir algunos conatos de incendio por culpa de castaños que es un árbol que forma cañón y en cuanto se empieza a levantar el viento mueve las chispas y tuvimos que apagar dos fuegos entre los vecinos, uno en el 'Castaño del Rey' y otro en Carucedo pero de momento bien, con la esperanza de que esto ya acabe por fin», indicó el alcalde, Alfonso Fernández.

Los efectivos de lucha contra el fuego desplegados en los diferentes puntos de la comarca afectados por las llamas sí que han podido controlar los incendios de Paradiña (Villafranca del Bierzo) y El Castro (Vega de Valcarce). En este último caso, la Junta ha informado que el fuego está controlado en todos sus frentes con un perímetro bajo control sin llama activa. Una acción que ha aplaudido la alcaldesa como los propios vecinos dado que el fuego no ha llegado a afectar a ninguna vivienda ni tampoco a las explotaciones ganaderas ubicadas en la zona donde los propios vecinos incluso colaboraron haciendo uso de camiones cisterna para refrescar el terreno y evitar la propagación del fuego.