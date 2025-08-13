Los vecinos de Voces: «Se nos hace el alma pedazos, todos están desbordados» Unas 15 personas permanecen fuera de sus hogares tras el incendio de Yeres, mientras crece la preocupación por falta de recursos y la gestión de la emergencia

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:43

Los vecinos del pueblo de Voces siguen sin poder volver a sus casas como consecuencia del incendio que surgió el pasado sábado, 9 de agosto, en la zona de Yeres y rápidamente pasó a Médulas y Orellán. Tras la reunión del Cecopi, las autoridades explican que durante esta noche se ha trabajado con el objetivo de consolidar el perímetro de la zona oeste. La pedánea del pueblo, Berta Prada, asegura que el sentimiento de los vecinos «es de preocupación», a pesar de que el pueblo, ahora mismo, «no corre peligro».

Alrededor de 15 personas fueron desalojadas el domingo como medida preventiva por los incendios. En el pueblo de Voces el fuego no ha afectado a las viviendas, pero como añade Prada, «tampoco podemos echar campanas al aire porque el viento es muy traicionero».

Entre esos 15 vecinos se encuentra una familia que ha decidido quedarse lo más cerca posible del pueblo, en el límite donde permiten las autoridades a la entrada de Chana. La familia de Susana Lago, madre de tres hijas, una de ellas menor de edad, ha pasado desde el domingo los días acampados durmiendo en una furgoneta y en tiendas de campaña. La vecina del pueblo siente profunda tristeza de ver la situación e incide en que los vecinos podrían aportar mucho más a la causa. «Se nos hace el alma pedazos, todos están desbordados porque no vamos todos a una».

La madre de las tres hijas recuerda el desalojo como un episodio muy difícil, «creo que nos pilló desprevenidos y que no tenemos los medios suficientes». «Fue todo un caos, Médulas casi desaparece y Orellán por el estilo». La impotencia reina en la zona por las llamas, pero sobre todo por la imposibilidad de poder aportar a la causa, «hay algo que echo mucho en falta, y es que quien mejor conoce el pueblo son las personas que habitan en él y se nos ha alejado».

La situación es complicada y la vecina realiza una «crítica constructiva», con el fin de no caer más adelante en el mismo error. «No teníamos recursos, vivimos de un modo en el que no aceptamos una política preventiva, sino paliativa», destaca.

La familia tiene una casa en el pueblo en la que habitan seis personas y varios animales, entre ellos un perro, un gato, dos cabras enanas, gallinas y pollos. Susana Lago explica que han tenido suerte y les han recogido las cabras en una cuadra a una hora de allí. Por otro lado, el perro y el gato permanecen con ellos, y los pollos y gallinas fueron soltados con el fin de que escaparan ya que la familia no tenía la posibilidad de quedárselos fuera de su casa.

Además, la vecina explica que estaban en Orellán ayudando con las llamas en la casa de un amigo, cuando volvieron a Voces y ya les estaban esperando las autoridades que les indicaron que debían desalojar sus hogares el domingo en torno a las 16.30 horas. Según explica, «el fuego en ningún momento se acercó a Voces, ni a sus alrededores, ni a su contorno ni a toda su montaña, hasta anteayer por la noche».

Libertad, prevención y medios necesarios son las palabras más mencionadas por una familia que está viendo desde la barrera como uno de los numerosos incendios que asedian a la comarca de El Bierzo desde el fin de semana, sigue activo. Mientras tanto, los efectivos siguen trabajando en el incendio que continúa dirección Ferradillo. Los vecinos desalojados siguen a la espera de evolución de la situación para ver cuándo pueden regresar a sus hogares.