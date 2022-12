FELE ve «económicamente inviable» mantener las torres y chimeneas de la central de Compostilla II

La delegación berciana de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) no ve viable económicamente el mantener en pie las torres de refrigeración y chimeneas de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, después de que la Junta de Castilla y León paralizara el derribo de estas instalaciones, previsto para el pasado 1 de diciembre, para incoar el expediente de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

En ese sentido, el presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, aseguró que ya preguntaron a Endesa en su momento el coste que tendría mantener esas chimeneas «con las medidas de seguridad óptimas para que se pudieran utilizar, porque al final si las tienes ahí las tienes que utilizar, darles un uso, que sería turístico». Los costes, según apuntó, serían «inasumibles, al menos por la parte privada e incluso por alguna administración local que se quisiera hacer cargo de ello».

Es más, si al final declaran BIC estos elementos del pasado industrial de la comarca, «veremos qué administración se va a hacer cargo de esos gastos de mantenimiento», puesto que considera que los beneficios que puedan generar tanto a la comarca como al municipio de Cubillos del Sil «no creo que lleguen a cubrir esos costes de mantenimiento».

Por ello, cuando se elabore el estudio por parte de los que han solicitado que no se derriben las torres y chimeneas de la térmica, «que me imagino que lo estarán pidiendo con algún dato objetivo y económico real y no solo por algún berrinche en un momento determinado, como suele suceder en muchas ocasiones, pues estudiaremos el tema , nosotros viable no lo vemos», concluyó Javier Morán.