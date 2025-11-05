leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del ocho paseando por las calles del barrio de Torenillo en Toreno.

Un oso se pasea por las calles de Toreno

El plantígrado fue visto en el barrio de Torenillo

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:04

Cada vez es más habitual ver a animales salvajes campando a sus anchas por las calles de pueblos y ciudades. El Bierzo no es una excepción. La presencia de jabalíes e incluso osos pardos se ha convertido en algunas zonas en una estampa casi habitual sobre todo aprovechando la oscuridad de la noche.

Es lo que ha ocurrido en la localidad berciana de Toreno donde un oso se ha paseado a sus anchas por una calle de Torenillo. El animal fue visto e incluso grabado cuando cruzaba la carretera LE-463 que une Toreno con San Román de Bembibre (Bembibre).

Ocurrió el lunes 3 de noviembre, pasadas las nueve de la noche. El animal aprovechó la oscuridad para corretear entre las casas del barrio de Torenillo, en las inmediaciones del cruce que da entrada al popular restaurante Salomé.

El caso más llamativo de la presencia del oso en ciudades y pueblos de la comarca del Bierzo se produjo en octubre de 2022 en Ponferrada, donde un ejemplar fue visto paseando de madrugada por el centro de la ciudad. Un taxista grabó la imagen del animal en la plaza de Lazúrtegui que correteó entre las calles Marcelo Macías y la avenida Reyes Católicos y cuya pista se perdió cerca del río Sil.

La presencia de osos también se ha convertido en habitual en municipios como Páramo del Sil y Villablino.

