El músico, productor y Dj berciano, Óscar Vázquez.

Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez

«Su legado trasciende la vida y habitará en la música y en nosotros eternamente», señalan sus compañeros de Origen Vives

Ponferrada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:43

Óscar Manuel Vázquez Mallo, músico, productor y Dj berciano falleció este domingo, 23 de noviembre, a los 48 años a causa del cáncer que padecía. «El Bierzo llora hoy a uno de sus artistas más prodigiosos, referencia y maestro de muchos», señalan sus allegados.

A los 17 años comenzó a desarrollar un especial interés por la música electrónica que le llevó a aprender de forma autodidacta los entresijos de la mezcla y de la producción, centrado especialmente en sonidos 'progressive'.

En el año 2000 arrancó su trayectoria profesional como DJ en el club berciano R2 y desde entonces tocó en clubes y festivales por todo el mundo: Rusia, Argentina, Inglaterra, Austria, Croacia y Eslovenia han sido testigos de sus habilidades en cabina.

En 2002 se estrenó como productor y encontró en la creación de su propia música su verdadera pasión. Su sonido melódico y refinado acabó por captar el interés de distintos sellos discográficos. En 2017, junto al también artista berciano Pablo Muñiz, creó su propio sello: The Way Records. Como productor, sus temas fueron pinchados por artistas internacionales consagrados como Markus Schulz, John Digweed, Herna?n Cattaneo, Marko Nastic, Nick Warren o Martin García.

También, participó como colaborador en distintos espacios de radio: Off Radio - Radio 3 RNE (España), MixOne (Argentina), GWM (Argentina), Proton (EE.UU), Pure FM (EE.UU), Frisky (Canadá), Audiothek (Alemania).

Además, formó parte de dos colectivos nacionales desde los que se organizan distintos eventos culturales con el fin de expandir el culto a la música electrónica abrazando la escena 'underground' y poniendo en valor a nuevos talentos: Electronic Colors (Madrid) y Origen Vibes (Ponferrada). Esta última agrupación, a la que también pertenecen los artistas locales Toni Llamas, Pablo Muñiz y Dave Doma, compartió en sus redes sociales un sentido comunicado en el que aseguran que «el legado de Óscar Vázquez trasciende la vida, y habitará en la música y en nosotros eternamente».

