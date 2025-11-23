Arde la vivienda de un matrimonio de Pieros tras un fuego generado en su chimenea francesa Los bomberos de Ponferrada lograron contener el avance de las llamas que ya afectaban a una casa aledaña

Los bomberos del parque de Ponferrada tuvieron que intervenir en un incendio declarado en una vivienda a varios kilómetros de la capital berciana.

A las 19:13 horas, de la tarde de este sábado 22 de noviembre, una dotación de bomberos se desplazó hasta la localidad de Pieros, concretamente a la calle San Roque, en el término municipal de Cacabelos, para intervenir en un incendio declarado en una vivienda.

El operativo acudió con una autobomba y un vehículo de trabajo en altura.

A su llegada, los vecinos y una patrulla de la Guardia Civil intentaban contener las llamas mediante el uso de mangueras.

Parte de la cubierta ya había colapsado y el fuego había comenzado a propagarse hacia las fachadas de una vivienda colindante.

Los primeros trabajos de extinción se centraron en frenar la propagación hacia la vivienda anexa, logrando evitar que el incendio llegara a penetrar en su interior. No obstante, la elevada temperatura generada por el incendio provocó daños en sus muros de fachada.

La vivienda donde se originó el incendio, en la que residía un matrimonio, quedó completamente calcinada.

Según todos los indicios, el inicio del incendio se encuentra en una chimenea francesa.

