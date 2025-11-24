Herido un hombre de 77 años en un atropello en Ponferrada El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en la Avenida de Portugal, junto a la comisaría de la Policía Municipal

Un hombre de 77 años ha resultado herido esta mañana en un atropello registrado en Ponferrada. El suceso tuvo lugar a las 07:35 horas en la Avenida de Portugal, a la altura de la comisaría de la Policía Municipal, cuando un turismo arrolló al peatón.

Según información facilitada por el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León, el varón se encontraba consciente en el lugar del accidente y presentaba un golpe en la cabeza y heridas en una pierna.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y personal de Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil para atender al herido, que finalmente fue trasladado al Hospital del Bierzo.