Imagen de la evacuación de la joven en el monte Catoute, en la Sierra de Gistredo.

Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute

La mujer de 32 años, que se encontraba en una zona inaccesible para vehículos, fue trasladada en al Hospital del Bierzo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:04

El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este miércoles, 20 de agosto, a una voluntaria que se sintió indispuesta en el monte Catoute, en la Sierra de Gistredo (Igüeña) cuando participaba en las labores de extinción de un incendio.

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 16:00 horas informando de que una mujer de 32 años que participaba de forma voluntaria en los incendios se ha desmayado y requiere asistencia sanitaria. En esos momentos se encontraba en el monte Catoute, en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 realizar inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de llevar a cabo una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil, a Medio Ambiente y a los bomberos de Ponferrada.

Al llegar, el helicóptero de rescate se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. Tras ser estabilizada en el lugar, la víctima fue izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañada por la rescatadora enfermera. A continuación, fue trasladada hasta el helipuerto del Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde le esperaba el personal sanitario.

Te puede interesar

