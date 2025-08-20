Herido un hombre de 70 años en una salida de vía en Fabero
Una llamada al Servicio de Emergencias 112 avisó a las 10:49 horas de un siniestro en el kilómetro 12 de la carretera LE-715
Ponferrada
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:54
Un hombre de 70 años ha resultado herido en un accidente registrado este miércoles, 20 de agosto, en Fabero.
Una llamada al Servicio de Emergencias 112 avisó a las 10:49 horas de un siniestro en el kilómetro 12 de la carretera LE-715 al salirse de la vía un turismo.
El varón herido se encontraba consciente y fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital del Bierzo.
