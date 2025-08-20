leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancias del Servicio de Emergencias 112.

Herido un hombre de 70 años en una salida de vía en Fabero

Una llamada al Servicio de Emergencias 112 avisó a las 10:49 horas de un siniestro en el kilómetro 12 de la carretera LE-715

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:54

Un hombre de 70 años ha resultado herido en un accidente registrado este miércoles, 20 de agosto, en Fabero.

Una llamada al Servicio de Emergencias 112 avisó a las 10:49 horas de un siniestro en el kilómetro 12 de la carretera LE-715 al salirse de la vía un turismo.

El varón herido se encontraba consciente y fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital del Bierzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  3. 3 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  4. 4 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  5. 5 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  6. 6 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  7. 7 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  8. 8 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  9. 9 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Herido un hombre de 70 años en una salida de vía en Fabero

Herido un hombre de 70 años en una salida de vía en Fabero