Ambulancia.

Dos accidentes en El Bierzo dejan heridas leves a dos mujeres de 50 y 40 años

La primera sufrió una colisión con su vehículo y la segunda volcó con su turismo

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:30

Dos accidentes en El Bierzo la noche del martes y la madrugada de este miércoles dejan a dos mujeres heridas leves.

El primero de los accidentes ocurría en la capital ponferradina pasadas las 22:06 horas cuando el 112 recibió un aviso de una colisión entre dos turismos y una furgoneta en la avenida de Galicia, en Cuatrovientos. Como consecuencia, una mujer de unos 50 años resultó herida leve, permaneciendo consciente pero aturdida.

El segundo de los sucesos se registraba esta misma madrugada. Según informa la sala de emergencias del 112 de Castilla y León, a las 6:17 horas se recibía un aviso de un accidente en Congosto, concretamente en el kilómetro 377 de la A-6 sentido Ponferrada.

Un turismo volcó en la vía y como resultado una mujer de unos 40 años resultaba herida de levedad con un corte en la mano.

