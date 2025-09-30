El alcalde de Villafranca presenta su dimisión ante la imposibilidad de gobernar en solitario Formalizará su renuncia este miércoles, 1 de octubre, en un pleno extraordinario

Anderson Batista el día de su toma de posesión como alcalde de Villafranca del Bierzo.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 30 de septiembre 2025, 14:39 Comenta Compartir

El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista, presenta su dimisión ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario, después de que sus concejales del grupo municipal socialista abandonasen el equipo de gobierno el pasado mes de abril.

Aunque Batista siempre remarcó su intención de seguir gobernando, se ve obligado a irse ante la imposibilidad de sacar adelante ninguna iniciativa, tras casi 200 días al frente del gobierno municipal.

Su adiós se formalizará mañana en un pleno extraordinario convocado a las 10 horas y tras la que Batista ofrecerá una comparecencia de prensa. El pleno contempla la elección de nuevo alcalde, según informa la Agencia Ical, y cabe la posibilidad de que el gobierno de Villafranca regrese al PP con José Manuel Pereira al frente.