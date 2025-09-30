leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anderson Batista el día de su toma de posesión como alcalde de Villafranca del Bierzo.

El alcalde de Villafranca presenta su dimisión ante la imposibilidad de gobernar en solitario

Formalizará su renuncia este miércoles, 1 de octubre, en un pleno extraordinario

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:39

El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista, presenta su dimisión ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario, después de que sus concejales del grupo municipal socialista abandonasen el equipo de gobierno el pasado mes de abril.

Aunque Batista siempre remarcó su intención de seguir gobernando, se ve obligado a irse ante la imposibilidad de sacar adelante ninguna iniciativa, tras casi 200 días al frente del gobierno municipal.

Otras noticias

Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa

Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa

El ERE paraliza Forestalia: «Lo que ofrezca Acciona será un insulto a la dignidad de los trabajadores»

El ERE paraliza Forestalia: «Lo que ofrezca Acciona será un insulto a la dignidad de los trabajadores»

De octubre a diciembre: así sonará Ponferrada hasta fin de año

De octubre a diciembre: así sonará Ponferrada hasta fin de año

Su adiós se formalizará mañana en un pleno extraordinario convocado a las 10 horas y tras la que Batista ofrecerá una comparecencia de prensa. El pleno contempla la elección de nuevo alcalde, según informa la Agencia Ical, y cabe la posibilidad de que el gobierno de Villafranca regrese al PP con José Manuel Pereira al frente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  3. 3 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ha ardido toda la noche
  4. 4 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  5. 5 Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida
  6. 6 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  7. 7 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  8. 8 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  9. 9 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  10. 10 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El alcalde de Villafranca presenta su dimisión ante la imposibilidad de gobernar en solitario

El alcalde de Villafranca presenta su dimisión ante la imposibilidad de gobernar en solitario