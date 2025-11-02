leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ciclista siniestrado. JCyL

Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo

Fue necesario movilizar el helicóptero de rescate de la Junta para llegar hasta el varón

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

Rescatan a un ciclista de 70 años herido tras lesionarse mientras realizaba un recorrido por una cantera de Toral de los Vados. El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 14:24 horas informando de la caída de un ciclista en un camino de difícil acceso que sale desde la cantera de Toral de los Vados. Según indica el alertante, el herido, de 70 años, se ha lesionado la clavícula y no puede continuar por sus propios medios.

Rescate desde el helicóptero.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera, que se encuentra además próximo a la zona.

Un rescate complicado y con maniobras

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la policía local de Toral de los Vados y a la Guardia Civil (COS) de León.

Noticias relacionadas

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina

Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina

Mapa de los atropellos en León: barrios y calles con más siniestralidad peatonal

Mapa de los atropellos en León: barrios y calles con más siniestralidad peatonal

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa simple. En el lugar, la rescatadora enfermera le realiza unas primeras curas y le inmoviliza el hombro izquierdo. A continuación, es izado hasta el helicóptero en grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera y trasladado hasta el Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León
  3. 3 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  4. 4 Lucas Ribeiro aleja los fantasmas del Reino
  5. 5 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  6. 6 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja
  7. 7 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  8. 8 Las goteras obligan a suspender el Valladolid-Cultural
  9. 9 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  10. 10 Herido un motorista en la rotonda de Michaisa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo

Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo