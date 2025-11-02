Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo Fue necesario movilizar el helicóptero de rescate de la Junta para llegar hasta el varón

Rescatan a un ciclista de 70 años herido tras lesionarse mientras realizaba un recorrido por una cantera de Toral de los Vados. El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 14:24 horas informando de la caída de un ciclista en un camino de difícil acceso que sale desde la cantera de Toral de los Vados. Según indica el alertante, el herido, de 70 años, se ha lesionado la clavícula y no puede continuar por sus propios medios.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera, que se encuentra además próximo a la zona.

Un rescate complicado y con maniobras

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la policía local de Toral de los Vados y a la Guardia Civil (COS) de León.

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa simple. En el lugar, la rescatadora enfermera le realiza unas primeras curas y le inmoviliza el hombro izquierdo. A continuación, es izado hasta el helicóptero en grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera y trasladado hasta el Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.