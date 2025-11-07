Una docena de niños y niñas viven con familias de acogida en El Bierzo Cruz Roja organiza una jornada sobre el acogimiento familiar que se desarrollará el 11 de noviembre en la biblioteca de Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:06

Cruz Roja organiza el próximo 11 de noviembre, en la biblioteca de Ponferrada, una jornada para dar a conocer el programa de acogimiento familiar en la que se ofrecerá información y orientación sobre esta medida de protección que permite a niños y niñas en situación de desprotección crecer en un entorno estable, afectivo y seguro.

Actualmente, en el Bierzo hay nueve familias de acogida que cuidan de una docena de niños y niñas, lo que pone de manifiesto la importancia de seguir impulsando este servicio como respuesta solidaria para ofrecer oportunidades a los niños de crecer en un hogar donde se sienta querido, protegido y acompañado.

El servicio de acogimiento familiar de Cruz Roja se enmarca dentro del programa de la Junta de Castilla y León y la jornada informativa comenzará a las 17 horas.

La oenegé destaca que este servicio «es una oportunidad de cambio tanto para los menores como para las familias que deciden abrir sus puertas. Por ello, desde la institución se invita a toda la sociedad berciana a informarse, participar y convertirse en agentes de cambio para que cada niño y niña tenga la oportunidad de crecer en un hogar donde se sienta querido y protegido».

Se trata de una forma de cuidado alternativo que forma parte del Sistema de Protección a la Infancia y se basa en la solidaridad de las familias que ofrecen su hogar a menores que, por diversas circunstancias, no pueden vivir con su familia de origen. Así se garantiza el derecho de los niños y niñas a crecer en un entorno familiar mientras se trabaja, siempre que sea posible, por la reunificación con su familia biológica.

En Castilla y León, esta medida se articula a través de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, en coordinación con Cruz Roja, que desde hace más de tres décadas colabora en la promoción y gestión del programa de acogimiento familiar en la comunidad.