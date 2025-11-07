Ponferrada celebra I Festival de exaltación de productos de calidad de El Bierzo El 22 de noviembre será la cita donde habrá charlas, una cena y la actuación musical de Pavlenha

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación de Comerciantes 'El Centro Mola', en colaboración con los sellos de calidad de la comarca y El Casino Club Náutico 'La Tertulia', organizan la primera edición del Festival de exaltación de productos de calidad de El Bierzo, que se desarrollará el próximo 22 de noviembre en las instalaciones del Club Náutico en Ponferrada.

La cita persigue un doble objetivo. Por un lado exaltar los ocho sellos de calidad que tiene la comarca del Bierzo y por otro atraer gente, tener actividad en uno de los meses que se ha demostrado que, turísticamente, es más bajo. El concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, apuesta por potenciar los dos peores meses del año, en cifras turísticas, que son noviembre y febrero, desarrollando iniciativas como esta. Además, remarcó que «no existe ninguna zona de Europa con tantos sellos de calidad como nosotros».

Y es que la comarca del Bierzo sumó este año su octavo sello de calidad, el de la miel, que se une al de la manzana reineta, la pera conferencia, la castaña, la cereza, el pimiento asado, el botillo y el vino.

Por su parte el presidente de 'El Centro Mola', Iván Rodríguez, fue el encargado de ofrecer todos los detalles de este evento, que comenzará el 22 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, «con una mesa redonda, ponencias en las que representantes de los sellos de calidad tendrán su momento para explicar y hacernos entender lo importante que es para el Bierzo que seamos los que mas sellos de calidad tenemos de toda Europa», insistió.

«Para el comercio de tradición es una responsabilidad»

Rodríguez añadió que «para el comercio de tradición es una responsabilidad seguir tejiendo lazos con las instituciones y toda la sociedad para poner en valor lo bueno que tenemos. Que mejor que a través de un evento como este, con lo que sale de nuestra tierra, lo que sacan nuestros agricultores y ganaderos, que se esfuerzan para poner sobre nuestras mesas esos productos de altísimo valor y que podamos seguir vendiéndolos».

Tras la mesa redonda habrá una cena, elaborada por el cáterin Propon, donde estarán presentes todos esos productos de la comarca y también se impondrá una capa a un padrino que, de momento, es sorpresa, ya que no se ha querido desvelar. La cita se completa con el concierto de Pavlenha. Todo al precio de 45,9 euros, cuyas entradas se pueden adquirir en el propio Club Náutico 'La Tertulia' o por internet.

La comparecencia contó con la presencia de representantes de esos ocho sellos de calidad. De la miel, Javier Morán, dio la enhorabuena a los organizadores «por pensar mas allá de Ponferrada. Los sellos representan al Bierzo y las mieles de la comarca son reconocidas en todo el mundo y así queda patente en los concursos internacionales», dijo.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo su presidente, Adelino Pérez, aseguró que siempre están dispuestos a colaborar en cualquier evento relacionado con los productos de la comarca ya que para poder «internacionalizarlos hay que empezar por lo local».

Por su parte Daniel Franco, de la Asociación Alimentos de Calidad del Bierzo, incidió en que hay que poner en valor el trabajo de los agricultores y ganaderos, que son «los que no se han ido, los que trabajan la huerta. Un mundo agroalimentario que puede tirar del carro de la comarca. El agricultor o el viticultor hacen que los pueblos nos se vacíen», finalizó.