Compostilla, sobre el auto de la red de calor: «Lo que tienen que hacer es obedecer al juez» El portavoz municipal del PSOE considera que el recurso presentado por el Ayuntamiento «tiene opciones de prosperar»

La Asociación de Vecinos del barrio de Compostilla ha mostrado su satisfacción tras el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León que ordena el cese de la actividad de la red de calor de Ponferrada. Su presidenta, Pilar Martín, explica que, tras la sentencia dictada en verano, el colectivo decidió solicitar su ejecución «y el juez ha cedido a nuestras peticiones y ha ejecutado la sentencia».

Martín aseguró que, con esta decisión, «el objetivo está cumplido» y que lo que ocurra a partir de ahora «es responsabilidad de las personas, los profesionales o los políticos que a lo largo de estos años han tomado decisiones equivocadas». Subraya que la asociación «solo ha defendido los derechos de los vecinos, que estaban conculcados por la existencia de una central de biomasa y una incineradora sin reunir las garantías de salubridad».

La presidenta repasó los diferentes mandatos municipales en los que se concedieron o renovaron licencias, recordando que «se dieron en el momento en que gobernaba el PP, después con el PSOE se siguieron dando licencias inadecuadas, y el actual alcalde siempre ha defendido la planta». En su opinión, «los responsables son todos los políticos que han tomado decisiones erróneas a lo largo de los años».

Martín insistió en que la asociación «no está en contra del sistema, sino del lugar donde lo pusieron». «No queremos tener esto en nuestro barrio. Se podían haber buscado otras localizaciones», señaló, recordando que su único propósito era evitar que los humos y olores afectaran a los vecinos.

Sobre los próximos pasos, explica que será el equipo jurídico del colectivo quien decida las próximas actuaciones. «Nosotros el paso era la ejecución de sentencia, lo hemos hecho, el juez lo ha hecho y lo que tienen que hacer es obedecer al juez», añadió.

El PSOE confía en el recurso

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, confía en que salga adelante el recurso presentado contra el auto que ordena el «cese de actividad» de la red de calor. «Yo sí creo que el recurso tiene opciones de prosperar pero lo habrá de resolver evidentemente el Tribunal Superior de Justicia», indicó.

Ramón considera que se trata de «una situación que le toca resolver al actual equipo de gobierno» aunque no quiere «hacer batalla». Recuerda que durante su mandato «después de haberse anulado inicialmente la construcción se presentó por Somacyl una nueva solicitud a la que nosotros dimos trámite». En este sentido, defiende su rigurosidad en la actuación. «Fui muy cauteloso en el sentido de que se hicieran las cosas de manera muy segura para que no hubiera problemas», por lo que reconoce que «sinceramente la sentencia me sorprendió», explicó.

El portavoz municipal del PSOE insiste en que el procedimiento se inició durante el mandato de Gloria Fernández Merayo y que la segunda ocasión en la que el Somacyl solicitó la licencia ya fue durante su mandato, «pero es cierto que se finaliza en el mandato actual». Recuerda que las últimas licencias se otorgaron en Junta de Gobierno el 11 de octubre del 2023 y se modificaron el 27 de febrero del 2024. «Yo por mi parte sí que intenté en todo momento tomar las máximas cautelas y precauciones de que los técnicos fueran unánimes en las propuestas que se hicieron y ahora pues se tendrá que resolver el recurso», insistió.

Olegario Ramón entiende que la ejecución provisional del auto que ordena la paralización de la actividad de la red de calor «es evidente que causa unos perjuicios claros» y que es necesario «valorarlo todo», aunque reconoce que «evidentemente están en su derecho las demandantes de solicitar la ejecución provisional» e insiste, no obstante, en que «hay que dejar trabajar a los tribunales».

