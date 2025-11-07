El tsunami del trap de Cacabelos anuncia nueva gira Canciones como 'Gallina y cocaína', que se hizo viral en TikTok, lo han consolidado como uno de los nombres más importantes del panorama urbano

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01

Vuelve John Pollõn. Nico Vega, el tsunami del trap, natural de Cacabelos, capaz de crear canciones como 'Gallina y cocaína' que se hizo viral en TikTok y que lo han consolidado como uno de los nombres más importantes del panorama urbano, recorrerá España con 'La Gira Láctea' que abrirá el 6 de febrero de 2026 en la Sala Pelícano de A Coruña.

Su propuesta, mezcla de trap, reggaetón y electrónica, lo ha catapultado en la élite del género con más de 696.000 oyentes mensuales en Spotify y con varios temas que han superado superando los 10 millones de reproducciones. Canciones como 'No es lo mío' (15M), 'Contacto' (14,9M), 'Miente' (13,1M) o 'Black Hole' (11,7M) consolidan su impacto y reflejan la fuerza de un sonido que ya es marca propia.

Tras un año en el que ha llenado salas míticas como La Riviera (Madrid) y ha firmado una gira repleta de sold outs en todo el país, John Pollõn, que fichó en 2022 por Warner Music, da un paso más y anuncia 'La Gira Láctea 2026', un nuevo tour con el que asciende a la primera división de los grandes directos.

Escenarios de referencia

La gira recorrerá escenarios de referencia como el Gijón Arena (Asturias), el Sant Jordi Club (Barcelona), el Palacio Vistalegre (Madrid), el Sala Pelícano (A Coruña) o el Sala Oasis (Zaragoza), entre muchos otros. En total, más de una decena de fechas que lo llevarán por todo el país, de Alicante a Tenerife, con paradas en Valencia, Granada, Bilbao, Málaga, Sevilla o Salamanca, entre otras ciudades.

Con una puesta en escena completamente renovada, John Pollõn confirma su estatus como uno de los artistas más prometedores y con mayor proyección de la música urbana española.