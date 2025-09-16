Decretan el ingreso en prisión del presunto pirómano de San Juan de Paluezas El hombre, de 47 años y natural de Borrenes, fue detenido por la Guardia Civil en el lugar como presunto responsable del incendio que se declaró junto la carretera N-536, obligó a cortar la circulación y amenazó varias viviendas

Imagen de un Guardia Civil en uno de los puntos del incendio provocado en San Juan de Paluezas.

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

El titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada ha decretado el ingreso en prisión provisional del presunto autor del incendio declarado este sábado, 13 de septiembre, en la localidad berciana de San Juan de Paluezas, que puso en riesgo a varias viviendas del pueblo.

El varón, de 47 años y natural de Borrenes, fue detenido por la Guardia Civil en el lugar como presunto responsable y puesto a disposición judicial tras las diligencias instruidas por el Puesto de Ponferrada con apoyo del Seprona de Fabero.

El fuego se inició en torno a las 18:00 horas y las labores de extinción se prolongaron por espacio de dos horas. El incendio se declaró en el margen de la carretera Nacional N-536, obligó a cortar la circulación cerca de media hora y amenazó a varias viviendas de la localidad.

Las llamas, que calcinaron tres hectáreas de monte bajo, pastos y arbolado, fueron provocadas de manera intencionada en cuatro puntos distintos utilizando un mechero en los matorrales próximos a la vía, según informó la Guardia Civil.

El arrestado, había vivido en Ourense pero regresó hace unos meses a Borrenes donde residía solo en una vivienda familiar, según confirmó el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada.