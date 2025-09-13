Controlado un nuevo incendio en la zona de Las Médulas El foco se originó alrededor de las 18:00 horas de este sábado en San Juán de Paluezas y obligó a la intervención de medios terrestres y un helicóptero

Borja Pérez Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El fuego no termina de dar tregua en la provincia de León. En la tarde de este sábado 13 de septiembre, se ha originado un nuevo foco en San Juán de Paluezas, localidad perteneciente al municipio de Borrenes, perteneciente al paisaje cultural de Las Médulas.

Las llamas se han activado a las 17:56 y han obligado a la intervención de dotaciones terrestres y aéreas hasta poder darlo por controlado a las 19:51, según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León.

Entre los medios desplazados, se encuentra, cuatro agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un helicóptero y una brigada forestal.

La rápida actuación de los medios ha provocado que, en apenas dos horas, todo se haya podido controlar para evitar que vaya a mes después de un verano de lucha constante contra las llamas.