leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un incendio

Controlado un nuevo incendio en la zona de Las Médulas

El foco se originó alrededor de las 18:00 horas de este sábado en San Juán de Paluezas y obligó a la intervención de medios terrestres y un helicóptero

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:24

El fuego no termina de dar tregua en la provincia de León. En la tarde de este sábado 13 de septiembre, se ha originado un nuevo foco en San Juán de Paluezas, localidad perteneciente al municipio de Borrenes, perteneciente al paisaje cultural de Las Médulas.

Las llamas se han activado a las 17:56 y han obligado a la intervención de dotaciones terrestres y aéreas hasta poder darlo por controlado a las 19:51, según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León.

Entre los medios desplazados, se encuentra, cuatro agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un helicóptero y una brigada forestal.

Noticias relacionadas

Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar

El mapa de los incendios en León: por primera vez en 35 días no hay ningún foco sin controlar

La rápida actuación de los medios ha provocado que, en apenas dos horas, todo se haya podido controlar para evitar que vaya a mes después de un verano de lucha constante contra las llamas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  2. 2 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  3. 3 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  4. 4 Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!»
  5. 5 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León
  6. 6 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»
  7. 7 La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella
  8. 8 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  9. 9 Los niños de una calle de Ponferrada que fueron amigos para siempre
  10. 10 300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Controlado un nuevo incendio en la zona de Las Médulas

Controlado un nuevo incendio en la zona de Las Médulas