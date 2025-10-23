leonoticias - Noticias de León y provincia

El jefe del Servicio de Urología del Hospital El Bierzo, Óscar Miranda, es el nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología (ACLU).

Un médico del Bierzo, nuevo presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología

«Este nombramiento refleja su compromiso con la excelencia en la atención urológica de los pacientes», destacan desde la Gasbi

Ponferrada

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:37

El urólogo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) Óscar Miranda ha sido nombrado presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Urología (ACLU) tras la Asamblea General celebrada el pasado viernes 17 de octubre en Segovia.

En dicha asamblea, también se nombró vicepresidente a Mario Martín, jefe del servicio en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila, y secretario al médico del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), Miguel García. Completan la Junta directiva Ángel Gallego como tesorero y Francisco Campanario, Alberto Rivero y Bárbara Padilla como tesoreros.

Además de ser el jefe del Servicio de Urología en el Hospital El Bierzo, Miranda es el coordinador de la cirugía robótica en la Gasbi. Este reconocimiento posiciona al área sanitaria berciana como un polo de atracción para todos los urólogos de Castilla y León.

«Este nombramiento refleja su trayectoria, liderazgo y compromiso con la excelencia en la atención urológica de los pacientes, así como en el avance de la especialidad en toda la Comunidad», destacaron desde la Gasbi.

Los especialistas del Área de Salud del Biero¡zo han querido felicitar al nuevo presidente de ACLU en esta nueva etapa a través de su cuenta de Instagram: «Seguimos creciendo juntos, al servicio de nuestros pacientes», remarcaron.

