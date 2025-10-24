El Bierzo reclama más patólogos para un territorio en el que se realizan 100.000 biopsias anuales Medio centenar de profesionales del norte de España se reúnen en Ponferrada para exponer casos reales y aprender de ellos

La patóloga de la Gasbi, Gema Narciso, en la presentación de la 188 Reunión Territorial de la Asociación Española de Anatomía Patológica en Ponferrada.

Ponferrada Viernes, 24 de octubre 2025

El Centro Cultural Río Selmo de Ponferrada acoge este viernes 24 de octubre la 188 Reunión Territorial de la Asociación Española de Anatomía Patológica en la que se dan cita medio centenar de profesionales procedentes de comunidades como Castilla y león, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Navarra y Asturias, y en la que se expondrán casos reales de diferentes hospitales con el objetivo de que los patólogos adquieran nuevos conocimientos aplicables a su trabajo diario. ´

La patóloga de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gema Narciso, explicó la importancia de este encuentro para un sector sanitario cuya labor es bastante desconocida por los pacientes. «Esto nos ayuda a ir aprendiendo todos un poco unos de otros en caso de que ocurran situaciones parecidas», dijo. «Muchas veces la gente no sabe ni que somos médicos y resulta que nuestro trabajo a veces es vital», añadió.

Uno de los casos que puso para explicarlo fue la de un chico cuyo ojo comenzó a hincharse y la intervención del patólogo fue vital para que no perdiese ese órgano. «Podía ser una infección por un hongo que provoca mucha destrucción y obliga a sacar el ojo y todo aquello que hubiese tocado; o podía ser otro tipo de hongo que con un tratamiento remite. Tras analizarlo me di cuenta que era lo segundo, por lo que informé rápidamente a los médicos para evitar que perdiese este órgano», recordó.

«Muchas veces no saben lo que hacemos. Es como cuando te piden una radiología y el médico te da el resultado, pero detrás hay radiólogos que han hecho y analizado la prueba. En nuestro caso es lo mismo», aseguró.

Más patólogos

La patóloga aprovechó la ocasión para reclamar la llegada de más profesionales para al Área de Salud del Bierzo, que actualmente cuenta con cinco patólogos en plantilla más otra compartida con León, aunque una de las profesionales se encuentra de baja por maternidad y su plaza está sin cubrir, lo que complica el trabajo, según informa la Agencia Ical.

«A nosotros no nos cubren esas bajas, las suplimos nosotros, lo que dificulta mucho todo ya que genera presión, tanto para la persona que está de baja como para el resto de compañeros que tienen que asumir sus labores», dijo Narciso, quien cifró en 100.000 el número de biopsias que se realizan, de forma anual, en ese área de salud, a lo que hay que sumar citologías, autopsias, punciones y otras pruebas.

«No nos ofrecen alternativas desde Gerencia, es problema nuestro. Sí que sería útil tener algún patólogo más porque cada uno de nosotros abarca varias áreas de anatomía patológica, cuando en otros lugares un profesional se ocupa solo de un área», continuó.

Según la patóloga, esta situación limita el trabajo, resultando más lento y menos eficiente. «Pero este es un problema de más especialidades, no es exclusivo de Anatomía Patológica», finalizó