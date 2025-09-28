Un cosmético elaborado en El Bierzo se corona entre los mejores de España El Hidratante Sólido Corporal de la empresa berciana de cosmética natural Help Cosmetics se hace con el premio a la Mejor Novedad Eco de E-Commerce en los prestigiosos VPC Green Beauty Awards 2025

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:18

Un cosmético elaborado en El Bierzo se corona entre los mejores de España. Se trata del Hidratante Sólido Corporal de la empresa de cosmética natural Help Cosmetics que se ha hecho con el premio de Plata a la Mejor Novedad Eco de E-Commerce en la quinta edición de los prestigiosos VPC Green Beauty Awards 2025.

Se trata de unos galardones que reconocen el trabajo desarrollado por las mejores empresas, así como novedades e iniciativas ecológicas, sostenibles y solidarias dentro del sector de la cosmética, la perfumería y el cuidado personal del país.

El Hidratante Sólido Corporal de Help Cosmetics competía con otras 36 firmas, entre las que figuran marcas tan reconocidas como Clarins o Weleda, también premiadas como Mejor Empresa Más Comprometida con la Sostenibilidad y Mejor Novedad Eco Parafarmacia, respectivamente.

Destaca su formato sólido que lo hace especialmente fácil de aplicar. «Estamos acostumbrados a utilizar aceites o cremas líquidas y de esta manera podemos aportar toda la hidratación que el cuerpo necesita en una sola pastilla», explica Alejandro Torrico, fundador de Help Cosmetics. y Muy fácil también de llevar. «Además de que es mucho más cómoda y te la puedes llevar a cualquier lado también permite reducir envases y aplicarse más fácilmente», remarca.

«No queríamos sacar el mismo producto que todo el mundo sino que queríamos aportar innovación, mayores beneficios y demostrar que porque sea natural o sólido no hay que renunciar a nada sino que al final estamos consiguiendo al misma efectividad que cualquier otro producto del mercado», señala.

Imágenes del fundador de Help Cosmetics recogiendo el premio y de la elaboración del Hidratante Sólido Corporal de la empresa berciana galardonado.

El premio le llega a la empresa berciana cuando está a punto de cumplir tres años de andadura. Será en el mes de diciembre. «El año pasado quedamos en una tercera posición y este año ya conseguimos la Plata por otro producto que, además, hemos lanzado este año», destaca Torrico. «Al final es un impulso y un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos realizando y a poder apostar por nuevos productos y que sean cien por cien naturales e innovadores».

Compromiso con la sostenibilidad

Sostenibilidad y productos naturales son las señas de identidad de Help Cosmetics. Su andadura se inició hace tres años con la idea de visibilizar también la comarca incluso con packs que sacaron en Navidad con fotos de Los Ancares y de Las Médulas «para poner en valor nuestra tierra». También utilizan en sus elaboraciones ingredientes de cercanía como la pepita de uva, el aceite, cáscaras u hojas de otro tipo de frutos que en la industria alimentaria se deshechan como los huesos de aceituna que reutilizan para hacer su exfoliante.

Continuando con la línea de cuidado capilar y corporal, sin tener nada cerrado todavía, su próximo reto será sacar al mercado un desodorante, crema o un acondicionar sólido. «Son ideas que nos planteamos a corto o medio plazo», apunta Alejandro Torrico.

Help Cosmetics ha lanzado hasta el momento cuatro productos cosméticos y también accesorios. Todos ellos se pueden adquirir a través de la web helpcosmetics.es y también en diferentes puntos de venta en Ponferrada, Benavente y León. La idea es seguir abriendo puntos de venta en España y colaborar con diferentes distribuidores en distintas zonas para que la esencia natural del Bierzo se extienda por todo el país.