Imagen del Hospital El Bierzo. Carmen Ramos

Sacyl destina 687.000 euros a reforzar la atención sanitaria en El Bierzo

La mayor partida se destina a sistemas de monitorización de glucosa para pacientes diabéticos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:27

La Consejería de Sanidad ha invertido 687.770 euros en la adquisición de suministros y equipamiento para el área sanitaria de El Bierzo. Esta inversión busca reforzar la atención en primaria y hospitalaria con nuevas herramientas y recursos.

La mayor parte del presupuesto, 563.000 euros, se ha destinado a sistemas de monitorización continua de glucosa en líquido intersticial para pacientes con diabetes tipo I y II. Estos dispositivos, disponibles en los centros de salud tras prescripción médica, permiten controlar en tiempo real los niveles de glucosa y sustituyen a los pinchazos diarios, lo que mejora el seguimiento de la enfermedad.

Otra parte de la inversión se dirige a la futura Unidad de Ictus del Hospital El Bierzo, que ya dispone de dos ecógrafos neurosonográficos: uno fijo valorado en 41.500 euros y otro portátil de 13.200 euros. Además, se han adquirido dos retinógrafos por 43.000 euros para la detección precoz de la retinopatía diabética, dentro de las medidas de control y seguimiento de esta patología en atención primaria.

Finalmente, el presupuesto incluye la compra de cuatro contenedores de preservación y transporte de órganos por 4.670 euros, así como medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante para pacientes hemofílicos, con un importe de 22.400 euros.

