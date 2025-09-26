Sacyl destina 687.000 euros a reforzar la atención sanitaria en El Bierzo
La mayor partida se destina a sistemas de monitorización de glucosa para pacientes diabéticos
Ponferrada
Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:27
La Consejería de Sanidad ha invertido 687.770 euros en la adquisición de suministros y equipamiento para el área sanitaria de El Bierzo. Esta inversión busca reforzar la atención en primaria y hospitalaria con nuevas herramientas y recursos.
La mayor parte del presupuesto, 563.000 euros, se ha destinado a sistemas de monitorización continua de glucosa en líquido intersticial para pacientes con diabetes tipo I y II. Estos dispositivos, disponibles en los centros de salud tras prescripción médica, permiten controlar en tiempo real los niveles de glucosa y sustituyen a los pinchazos diarios, lo que mejora el seguimiento de la enfermedad.
Otra parte de la inversión se dirige a la futura Unidad de Ictus del Hospital El Bierzo, que ya dispone de dos ecógrafos neurosonográficos: uno fijo valorado en 41.500 euros y otro portátil de 13.200 euros. Además, se han adquirido dos retinógrafos por 43.000 euros para la detección precoz de la retinopatía diabética, dentro de las medidas de control y seguimiento de esta patología en atención primaria.
Finalmente, el presupuesto incluye la compra de cuatro contenedores de preservación y transporte de órganos por 4.670 euros, así como medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante para pacientes hemofílicos, con un importe de 22.400 euros.
