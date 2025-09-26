El accidente de bicicleta que fraguó un misterio entre El Bierzo y Riaño El berciano Guijas Meneses se estrena en la narrativa con 'El secreto de Vadinia', que se presenta este viernes, 24 de septiembre, en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada

Mario y Lidia intentan desentrañar la misteriosa aparición del cadáver de un niño en una gruesa capa de hielo a orillas del río de un precioso pueblo de montaña. La localidad es Riaño y la historia la cuenta el berciano Guijas Meneses, el pseudónimo con el que se estrena en la narrativa Óscar Manuel Sánchez con 'El secreto de Vadinia'.

Un volumen de 294 páginas, editado por Acen, que se presenta este viernes, 26 de septiembre, en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada en un acto que se iniciará a las 18:30 horas y que tendrá como maestro de ceremonias al escritor también berciano Ruy Vega.

Muchos interrogantes sin resolver en una novela que se desarrolla entre El Bierzo y Riaño y que invita al lector a vivir un carrusel de emociones, viajando a través de diferentes épocas y adentrándose en varios momentos históricos hasta llegar a la actualidad.

Guijas Meneses -apellidos de su abuela y su bisabuela- siempre ha gozado de una imaginación desbordante, lo que le ha convertido en un gran inventor y contador de historias que ahora se ha decidido a plasmarlas en el papel y darlas a conocer. «Siempre tuve en mente la idea de escribir pero el tiempo, el trabajo y como no lo había hecho nunca no me decidía», explica.

«Tres meses en casa inmóvil»

Todo da un giro a raíz de un accidente de bicicleta. «Me caí, me quedé insconsciente, me fisuré tres costillas, en definitiva, tuve que estar casi tres meses en casa inmóvil». Fue entonces cuando se decidió a plasmar sobre el papel sus historias inventadas y todas esas ideas que se le pasaban por la cabeza para dar vida a su primer libro. «Las puse negro sobre blanco y salió esta novela».

Una historia que comenzó a fraguarse en abril de 2023 y que, al igual que los buenos vinos, tuvo también su tiempo de reposo. «Lo escribí, lo retomé un poco y lo dejé hasta que me animaron, decidí a enviarlo a editoriales y tuve la suerte de que a Acen les gustó y decidieron editarla».

'El secreto de Vadinia' arranca con la aparición del cadáver de un niño en el embalse de Riaño, el pueblo del padre del autor, situado en la montaña oriental leonesa, en 1929. El practicante de la localidad, una figura habitual por entonces en el mundo rural, se decide a investigarlo. «Tirando del hilo lo asocia con ciertos ritos o sacrificios vadinienses, que eran una tribu prerromana muy combativa que le dio mucha guerra a Roma en las guerras cántabras», relata el autor.

El asesinato del niño del que parte la historia queda sin resolver. Años después, la biznieta del practicante se topa con el cuaderno donde iba anotando todas las investigaciones su bisabuelo y descubre al fin el secreto de Vadinia.

«Unión de dos tierras»

En el libro hay saltos temporales que conectan los comienzos del siglo XX con la actualidad en Ponferrrada y que representan la unión entre Riaño y la comarca del Bierzo, las dos tierras que el autor lleva en el corazón porque aunque se declara «berciano de pro» todos los veranos de su infancia los pasó en Riaño, el pueblo de su padre, antes de que hicieran el pantano. «Es un poco esa unión de las dos tierras a través de la historia que se cuenta»., remarca.

La primera novela de Guijas Meneses tiene tintes costumbristas «de cómo eran los pueblos y de como se vivía en ellos a principios el siglo XX». También misterio, momentos históricos y costumbres leonesas, como el ramo de Navidad. Incluso hay apariciones paranormales, amor, traición, «un poco de todo».

El autor berciano aguarda la presentación de su primer libro «muy ilusionado» y con «muchas ganas de ver si a la gente le entretiene», por lo menos tanto como a él tras descubrir este «vicio» que es la escritura. «Algo apasionante» que le permite vivir sus propias historias.