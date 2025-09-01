leonoticias - Noticias de León y provincia

Inicio de la recogida de la pera conferencia del Bierzo. César Sánchez

La cosecha de pera conferencia del Bierzo podría llegar a los 14,5 millones de kilos

La recogida de la manzana reineta comenzará a mediados de septiembre, con una previsión de dos millones de kilos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:22

La recolección de la pera conferencia del Bierzo llega a su ecuador con una previsión que supera las primeras estimaciones hechas por el sello de calidad, por lo que se podrían alcanzar este año los 14,5 millones de kilos de fruta. Es el cálculo realizado por el gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, quien reconoce que la campaña está siendo mejor de lo esperado, con una gran cantidad de pera conferencia en los almacenes.

«Vamos muy bien. Quizá nos hayamos quedado cortos en las previsiones, por las entradas que estamos viendo, la cantidad de fruta que se está entregando cada día por parte de los agricultores. Estamos muy contentos», señala a Ical.

Si no hay cambios en ese ritmo de entrada, la campaña se podría cerrar en torno a esos 14,5 millones de kilos de pera conferencia, medio millón por encima de las primeras estimaciones, con una calidad «excelente». «La calidad es muy buena este año», remarca.

Además, la bajada de temperaturas de los últimos días y las tímidas lluvias registradas, están facilitando la labor de los temporeros, que no están sufriendo los problemas que provocan las altas temperaturas. «A la fruta ya no le afecta y ayuda a los que tienen que estar recogiendo la fruta, es agradable que haya más fresco», reconoce Linares.

La manzana, a punto

En cuanto a la recolección de la manzana reineta, los técnicos están valorando el punto de maduración de la fruta para marcar el inicio de la recogida, aunque es probable que no se empiece a trabajar hasta mediados del mes de septiembre, como viene siendo habitual, según informa la Agencia Ical.

«Estamos viendo cómo va la maduración, al bajar ahora las temperaturas esperamos que todavía se retrase un poco. Antes de mediados de la semana que viene no será. Yo creo, más bien, que para la siguiente semana», explica Linares, quien también se felicita por la excelente calidad de esta fruta, que presenta buen 'russeting', una de las cosas que define a la manzana reineta del Bierzo. «Aparentemente, lo que vemos en finca, tiene muy buen desarrollo y muy buen 'russeting'. Esperamos que sea un buen año».

En cuanto a la cantidad de manzana que se podría recoger, Linares estima que será una campaña «normal» que rondará los dos millones de kilos.

