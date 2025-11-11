Corullón impulsa proyectos de innovación, turismo y sostenibilidad con 587.000 euros de ayudas El subdelegado del Gobierno en León visita el municipio junto al alcalde para conocer las actuaciones financiadas con fondos estatales y europeos

El subdelegado del Gobierno en León (I) y el alcalde de Corullón, ante el Centro de Interpretación de la Cereza (CIC).

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 11 de noviembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha visitado este martes, 11 de noviembre, el municipio de Corullón, acompañado por su alcalde y vicepresidente cuarto de la Diputación, Luis Alberto Arias González, para conocer de primera mano los proyectos impulsados en los últimos meses con financiación del Gobierno de España y fondos europeos.

Durante la jornada, el representante del Ejecutivo ha recorrido tres de las principales actuaciones desarrolladas en el municipio, que suman una inversión total de 587.197,97 euros procedentes de distintas líneas ministeriales, a las que se añaden las aportaciones municipales para completar las obras.

En primer lugar, el subdelegado ha visitado el Centro de Interpretación de la Cereza (CIC), un edificio de diseño moderno, finalizado en diciembre de 2024, que ha supuesto una inversión de 352.579 euros, de los cuales 236.452 euros proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), mientras que el consistorio con la colaboración de la Diputación de León ha aportado 116.127 euros.

Las instalaciones acogen todo lo relacionado con el mundo agrícola y frutícola, especialmente dedicado a potenciar al máximo las posibilidades de la producción y posterior elaboración con la cereza como base, producto emblemático del municipio.