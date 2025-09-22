Cortes en la A-6 por las obras de modernización de los túneles de Piedrafita y Trabadelo Se producirán afectaciones al tráfico entre los kilómetros 407 y 432,5 de la Autovía del Noroeste con desvíos provisionales por la carretera N-6

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:48

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los km 407 y 464,5 de la autovía A-6: Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León.

Estas obras cuentan con un presupuesto global de 22,7 millones de euros (IVA incluido) que se financia con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre las actuaciones previstas se incluye la adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles, trabajos que se llevarán a cabo durante estas cuatro noches en Trabadelo y Piedrafita.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles, se producirán afectaciones al tráfico.

Túnel de Trabadelo

En el túnel de Trabadelo, las obras provocarán el corte de la calzada derecha (sentido Coruña) de la A-6 entre los kilómetros 407 y 415, desde las 22:00 horas del lunes 22 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025. También se cortará la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los kilómetros 415 y 407, desde las 22:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Para salvar el corte de calzada derecha (sentido A Coruña) Transportes propone como un Itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 407 (enlace de Villafranca del Bierzo) y el 415 (enlace de Trabadelo), la noche del 22 al 23 de septiembre. El tráfico será habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, en el tramo afectado.

Para el corte de calzada izquierda (sentido Madrid) se establece un itinerario alternativo a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 415 (enlace de Trabadelo) y el 407 (enlace de Villafranca del Bierzo), la noche del 23 al 24 de septiembre. El tráfico podrá circular de forma habitual por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los kilómetros afectados.

Túnel de Piedrafita

En el tunel de Piedrafita se producirá el corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los kilómetros 431 y 432,5, desde las 22:00 horas del miércoles 24 de septiembre hasta las 06:00 horas del jueves 25 de septiembre. Las obras también ocasionarán el corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los kilómetros 432,5 y 431 desde las 22:00 horas del jueves 25 de septiembre hasta las 06:00 horas del viernes 26 de septiembre.

Los desvíos propuestos para el corte de calzada derecha (sentido A Coruña) se establecen a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 431 (enlace de Pedrafita do Cebreiro) y el 432,5 (enlace de Pedrafita do Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 24 al 25 de septiembre. Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre esos kilómetros

Por lo que respecta al corte de calzada izquierda (sentido Madrid), el itinerario alternativo se establece en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 432 (enlace de Piedrafita do Cebreiro) y el kilómetro 431 (enlace de Pedrafita de Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 25 al 26 de septiembre. El tráfico será habitual por la autovía A-6 en sentido Coruña, entre Corte de tráfico en la A-6 (Sentido Madrid) y desvío provisional por la carretera N-6 (Enlaces Piedrafita)

Todos los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados.