Los alumnos del Campus de Ponferrada lloran por Saray: «Ha sido una noticia devastadora» La comunidad universitaria en la capital berciana guarda un minuto de silencio en memoria de la joven ponferradina estudiante de Eramus+ fallecida en un atropello en Nápoles

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:50

«Ha sido una noticia devastadora». Son las palabras de un amigo de la joven ponferradina, Saray Arias Fernández, en el minuto de silencio que ha tenido lugar este lunes, 22 de septiembre, en el Campus de la Universidad de León en Ponferrrada en memoria de la estudiante Erasmus+ que falleció en la madrugada del pasado viernes, 19 de septiembre, atropellada en Nápoles.

Dolor y conmoción entre la comunidad universitaria por la pérdida de una compañera y amiga. «El día 7 fue a Nápoles, iba para cuatro meses y estuvo veinte días», relataba visiblemente emocionado este amigo de Saray, que ha preferido no dar su nombre, sin poder asimilar todavía la trágica noticia que conoció cuando estaba en clase. «Todavía estoy en shock».

Otro amigo de la joven, que también quiere guardar su anonimato, se mostraba «totalmente abatido» al tiempo que recordaba con cariño las valiosas cualidades de la joven fallecida. «Era muy leal, una de las personas más leales que he conocido».

Los estudiantes se han unido como una piña en recuerdo de Saray en un minuto de silencio con el que quisieron mostrar su duelo y despedir a su compañera, estudiante de Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en León donde cursaba sus estudios. A ellos se unió también el equipo docente y directivo, entre ellos, la vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, que ha preferido no hacer declaraciones.

La comunidad educativa del Campus de la ULE en Ponferrada mostró su dolor y consternación por la muerte de la joven Erasmus. Carmen Ramos / ULE

Sí lo hizo en León la rectora de la ULE, Nuria González, que expresó el profundo luto que embriaga a toda la institución: «Hoy nos unimos ante la pérdida de una joven que representaba lo mejor de nuestra comunidad, el talento, el esfuerzo y el estusiasmo. Nada nos puede aliviar esete vacío, pero sí podemos rendirle un homenaje».

El recuerdo de Saray Arias Fernández en los campus de la ULE de Ponferrada y León sucede al acto improvisado en su memoria al que se unieron compañeros y autoridades este sábado en la calle de principal de Nápoles, el Corso Umberto I, donde se produjo el trágico atropello y donde colocaron velas, flores y recuerdos de Saray Arias.

Investigación

La Erasmus ponferradina perdió la vida tras ser atropellada cuando caminaba de regreso a casa junto con otras dos amigas. Se disponían a cruzar el paso de peatones de la principal vía napolitana cuando un vehsículo Range Rover conducido por un joven de 18 años envistió contra Saray.

El coche circulaba a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora que se establece como límite en esta avenida, según apuntan las primeras pesquisas. La principal hipótesis de los hechos sigue siendo el exceso de velocidad del conductor.

